Pred zadnjim krogom še nekaj neznank

Ekipe Lige NLB bodo ta konec tedna odigrale zadnji 22. krog prvega dela. Osmerica klubov, ki se bo borila za naslov državnega prvaka še ni povsem znana.

Glede na uvrstitev po 22. krogih bodo ekipe v drugem delu tekmovanja razdeljene v tri skupine s po štirimi ekipami.

Najboljših osem ekip iz prvega dela bo razdeljenih v dve skupini Lige NLB za prvaka. Skupino A bodo tvorile ekipe, ki bodo v prvem delu tekmovanja zasedle 1., 4., 5. in 8. mesto, preostale pa bodo zbrane v skupini B. Četverica najnižje uvrščenih ekip bo tekmovanje nadaljevala v Ligi NLB za obstanek. Najvišje rangirana ekipa (po prvem delu) vsake novonastale skupine bo drugi del začela s šestimi točkami, drugo uvrščena s štirimi, tretja z dvema in četrta z nič točkami.

Iz vsake skupine Lige NLB za prvaka bosta najboljši dve ekipi napredovali v polfinale, tretjeuvrščeni čaka tekma za 5., četrto uvrščeni pa za 7. mesto.

Zadnjeuvrščena ekipa Lige NLB za obstanek bo neposredno izpadla v 1. B SRL, predzadnjo pa čakata dodatna kvalifikacijska dvoboja za obstanek z drugo najuspešnejšo ekipo 1. B SRL.

