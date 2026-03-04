Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Š. L., STA

Sreda,
4. 3. 2026,
21.07

RK Trimo Trebnje Liga NLB

Sreda, 4. 3. 2026, 21.07

Liga NLB, zaostala tekma

Trebanjci so se po presenetljivem porazu vrnili na zmagovito pot

Jan Jurečič, Trimo Trebnje | Trebanjci so se na gostovanju v Ivančni Gorici vrnili na zmagovito pot. | Foto Luka Kotnik

Trebanjci so se na gostovanju v Ivančni Gorici vrnili na zmagovito pot.

Foto: Luka Kotnik

Na zaostali tekmi 20. kroga lige NLB so rokometaši RK SVIŠ Cugelj okna Ivančna Gorica gostili RK Trimo Trebnje, ki je zmagal z 28:23.

Rokometaši trebanjskega Trima so po presenetljivem porazu nazadnje s Škofjo Loko stvari spet postavili na svoje mesto in na gostovanju pri Svišu osvojili obe točki. Poraz z Gorenjci jim je preprečil, da bi se danes vrnili na sam vrh prvenstvene razpredelnice, kjer ima točko prednosti Grosist Slovan, za prvo mesto po rednem delu tekmovanja pa bodo Trebanjci potrebovali spodrsljaj Ljubljančanov v Radovljici.

V izjemno borbenem obračunu si favorizirani gostje v prvem delu niso uspeli priigrati večje prednosti. Takoj po odmoru pa so začeli tehtnico nagibati na svojo stran, ko so z goloma Jana Jurečiča in Timoteja Grmška povedli s 15:11.

V 47. minuti je vse kazalo, da je zmagovalec znan, ko je Elmas Avdić zadel za 16:22. A domači so potrebovali le tri minute, da so se z delnim izidom 4:0 vrnili v igro. Še v 56. minuti je bil izid na semaforju 22:24, v izdihljajih tekme pa so si rokometaši Trima vendarle priigrali visoko zmago.

Pri domačih je z osmimi goli izstopal Simon Vidmar, za goste jih je šest dosegel Matic Anton Pipp, pet pa Timotej Grmšek in Jaka Soršak.

Sviš Cugelj okna Ivančna Gorica bo v 22. prvenstvenem krogu že v petek doma gostila Jeruzalem Ormož, Trebanjce pa v nedeljo čaka gostovanje v Slovenj Gradcu.

Liga NLB, zaostala tekma

Sreda, 4. marec:

Lestvica:

