Celjani zanesljivi proti Ribničanom, Škofjeločani Trebanjcem zadali drugi poraz

Rokometaši Celja Pivovarne Laško so v 21. krogu lige NLB premagali Riko Ribnico s 40:31 (20:13), po novi zmagi so pri 34 točkah. Vodilni Slovan, ki je v četrtek premagal Slovenj Gradec, jih ima 37. Pri 34 točkah so tudi Trebanjci, ki so po slabem drugem polčasu izgubili s Škofjo Loko (31:34. To je bil njihov drugi poraz.

Do 23. minute je bila tekma v Zlatorogu povsem enakovredna (13:13), nato pa so na igrišču zagospodarili domači rokometaši in do odhoda na veliki odmor naredili delni izid 7:0 za visoko vodstvo z 20:13.

Celjani v drugi polovici dvoboja niso popustili, Ribničane so vselej imeli pod rezultatskim nadzorom in zanesljivo dosegli 16. zmago v rednem delu sezone.

Pri Celjanih je bil najučinkovitejši Mai Marguč s sedmimi goli, Uroš Milićević in Aljuš Anžič sta dosegla po pet zadetkov, vratar Gal Gaberšek pa je zbral 12 obramb. Luka Vukićević je za Ribničane dosegel devet, Omer Mehmedović pa pet golov.

Trebanjski rokometaši so v obračunu proti Škofjeločanom ostali brez načrtovanih točk. Po drugem porazu so zdrsnili na tretje mesto, zavoljo boljše razlike v golih so pred njimi tudi točkovno izenačeni Celjani, oboji pa za tekmeci iz slovenske prestolnice zaostajajo tri točke. Trebanjce v sredo čaka zaostala tekma 20. kroga proti lokalnim tekmecem iz Ivančne Gorice, Škofjeločani pa so si po največjem skalpu v tej sezoni praktično že zagotovili nastop v končnici za prvaka.

Trebanjci so izgubili s Škofjeločani. Foto: Luka Kotnik/alesfevzer.com

Po prvem polčasu je kazalo na zanesljivo zmago izbrancev domačega trenerja Branka Tamšeta. Prvi polčas so končali s prednostjo petih golov (17:12), v začetku drugega pa so povsem popustili. Škofjeločani so izkoristili ležeren pristop dolenjskih rokometašev in jim v 39. minuti po golu Marka Batagelja povsem zadihali za ovratnik (19:20). "Povišani toni" s trebanjske klopi so le začasno obrodili sadove, v 44. minuti so gostitelji povedli s 24:21, nato pa znova padli v krizo in v 51. minuti po dolgem času znova pogledali tekmecem v hrbet (27:28).

Papirnati favoriti iz Trebnjega v prelomnih trenutkih dvoboja niso našli recepta za srčne Gorenjce, ki so si z golom Batagelja in dveh Aljaža Jesenka priigrali neulovljivo prednost treh golov (34:31).

Pri Škofjeločanih sta bila najučinkovitejša Batagelj s šestimi in Jure Kocbek s petimi goli, Marko Kotar in Jaka Soršak pa sta za Trebanjce dosegla po pet zadetkov.

Slovan je premagal Slovenj Gradec. Foto: Aleš Fevžer

Branilci državnega in pokalnega naslova iz Ljubljane so na uvodni tekmi 21. kroga dosegli 17. zmago v ligi NLB. V domači ekipi je bil najučinkovitejši v zadnjem času "zelo vroči" Tim Cokan z 11 goli, v gostujoči pa Tomislav Špruk in Tjaž Štaleker, ki sta dosegla po pet zadetkov.

Rokometaši Radovljice so tudi na gostovanju v Velenju dokazali, da zmaga proti rokometašem iz Slovenj Gradca v prejšnjem krogu ni bila naključna. V Rdeči dvorani so prikazali dobro predstavo, predvsem v prvi polovici tekme, ko so si v 26. minuti priigrali tri gole prednosti (11:8).

Izbranci domačega trenerja Zorana Jovičića so jih tik pred odhodom na veliki odmor ujeli in izenačili na 11:11, v drugi polovici tekme pa tudi zagospodarili na igrišču. V 49. minuti so si po golu Anžeta Blagotinška priigrali pet golov prednosti (20:15), v prelomnih trenutkih dvoboja pa nato niso zapravili lepe zaloge v golih. Pri Velenjčanih je bil najučinkovitejši Blagotinšek s petimi, pri Radovljičanih pa Žan Debelak z osmimi goli. Domači vratar Matevž Skok je zbral deset, gostujoči Jahor Stasjuk pa 13 obramb. Velenjčani so premagali Radovljičane. Foto: Aleš Fevžer

Prva polovica prvega polčasa med Škofljico in Ivančno Gorico je minila v povsem enakovredni predstavi, druga polovica pa v znamenju izbrancev domačega trenerja Aleša Repine. V 23. minuti so po zadetku Timoteja Drnovška povedli z 11:7, prednost štirih gole pa imeli tudi na polčasu (14:10). V začetki drugega polčasa so bolje zaigrali tudi rokometaši iz Ivančne Gorice. V 37. minuti so povsem zadihali za ovratnik gostiteljem (15:16), tri minute kasneje pa jih po golu Benjamina Cirarja ujeli (18:18).

Nato je znova nastopilo "plodno obdobje" za domače rokometaše, v 49. minuti so si po veliko boljši predstavi v obeh smereh znova priigrali prednost štirih golov (24:20). V zadnjem delu tekme so gosti skušali tekmo postaviti na glavo. V 54. minuti so se približali na gol zaostanka (25:26), v prelomnih trenutkih dvoboja pa so gostitelji z zrelo predstavo le dosegli pomembno zmago.

V domači ekipi je bil najučinkovitejši Malik Tatar z 11 goli, vratar Žan Rauh pa je zbral deset obramb. Jaka Podvršič je za gostujočo dosegel sedem zadetkov.

Liga NLB, 21. krog

Četrtek, 26. februar:

Petek, 27. februar:

Sobota, 28. februar:

Lestvica:

Preberite še: