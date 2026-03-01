V Soldeuu v Andori se bodo najboljše alpske smučarke pomerile še na enem superveleslalomu, šestem v sezoni. Edina slovenska predstavnica na tekmi, ki se bo začela ob 10.15, Ilka Štuhec, ima štartno številko 18. Izkušena Mariborčanka bo poskušala izboljšati sobotno 16. mesto in se približati svojemu najboljšemu superveleslalomskemu izidu sezone, sedmemu mesti z Val d'Isera.

Vse bolj zanimiv in napet je boj za mali kristalni globus. V superveleslalomskem seštevku svetovnega pokala vodi Italijanka Sofia Goggia, a ima le 20 točk prednosti pred Novozelandko Alice Robinson. Tretja je včerajšnja zmagovalka Emma Aicher. Nemka ima za Goggio 96 točk zaostanka.

Sveža olimpijska prvakinja v tej disciplini je Italijanka Federica Brignone, ki bo nastopila s štartno številko sedem.

Alpsko smučanje, Soldeu, superveleslalom (ž), štartna lista:



1. Corinne Suter (Švi)

2. Roberta Melesi (Ita)

3. Camille Cerutti (Fra)

4. Laura Gauche (Fra)

5. Kira Weidle-Winkelmann (Nem)

6. Alice Robinson (NZl)

7. Federica Brignone (Ita)

8. Elena Curtoni (Ita)

9. Kajsa Vickhoff Lie (Nor)

10. Romane Miradoli (Fra)

11. Sofia Goggia (Ita)

12. Cornelia Hütter (Avt)

13. Emma Aicher (Nem)

14. Ester Ledecka (Češ)

15. Malorie Blanc (Švi)

...

18. Ilka Štuhec (Slo)

Specialistke za hitri disciplini se nato selijo v Val di Fasso, kjer bosta šestega in sedmega marca dva smuka, osmega marca pa predzadnji super-G sezone. Zadnji bo 22. marca na finalu svetovnega pokala v Kvitfjellu.