Avtor:
Š. L.

Sreda,
25. 2. 2026,
16.51

Osveženo pred

1 ura, 29 minut

Rokometna liga prvakov

Rokometna liga prvakov, 12. krog

Henigman in Tajnik na Danskem

EP v rokometu: Slovenija - Madžarska, Domen Tajnik | Domen Tajnik | Foto Rokometna zveza Slovenije

Domen Tajnik

Foto: Rokometna zveza Slovenije

V 12. krogu rokometne lige prvakov bo Pelister (Domen Tajnik, Nik Henigman) na delu na Danskem pri ekipi GOG. Veszprem Gašperja Marguča se bo pomeril z Dinamom iz Bukarešte, Nantes Mateja Gabra in Roka Ovnička pa bo gostoval pri Kolstadu.

V četrtek bodo Kielce Aleksa Vlaha in Klemna Ferlina na delu v Berlinu, Barcelono (Blaž Janc, Domen Tajnik) pa čaka srečanje z Zagrebom (Aleks Kavčič). Szeged Boruta Mačkovška bo gostoval v Parizu, Wislo Plock (Miha Zarabec, Mitja Janc) pa čaka tekma proti Magdeburgu.

Liga prvakov, 12. krog:

Sreda, 25. februar

Četrtek, 26. februar

Lestvica:

