Rokometna liga prvakov, 12. krog
Henigman in Tajnik na Danskem
V 12. krogu rokometne lige prvakov bo Pelister (Domen Tajnik, Nik Henigman) na delu na Danskem pri ekipi GOG. Veszprem Gašperja Marguča se bo pomeril z Dinamom iz Bukarešte, Nantes Mateja Gabra in Roka Ovnička pa bo gostoval pri Kolstadu.
V četrtek bodo Kielce Aleksa Vlaha in Klemna Ferlina na delu v Berlinu, Barcelono (Blaž Janc, Domen Tajnik) pa čaka srečanje z Zagrebom (Aleks Kavčič). Szeged Boruta Mačkovška bo gostoval v Parizu, Wislo Plock (Miha Zarabec, Mitja Janc) pa čaka tekma proti Magdeburgu.
