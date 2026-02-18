Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Sportal

Sreda,
18. 2. 2026,
7.20

Osveženo pred

28 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
Rokometna liga prvakov

Sreda, 18. 2. 2026, 7.20

28 minut

Rokometna liga prvakov, 11. krog

Nadaljuje se boj za prestižno evropsko krono

Avtor:
Sportal

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Blaž Janc, Barcelona | Blaž Janc je z Barcelono po desetih krogih pri devetih zmagah. | Foto Guliverimage

Blaž Janc je z Barcelono po desetih krogih pri devetih zmagah.

Foto: Guliverimage

Po več kot dvomesečnem premoru se bo danes nadaljevalo tekmovanje v rokometni ligi prvakov. Zagreb Aleksa Kavčiča se bo danes pomeril s PSG-jem. Barcelona Domna Makuca in Blaža Janca se bo mudila pri Szegedu Boruta Mačkovška.

V četrtek se bodo Kielce Aleksa Vlaha in Klemna Ferlina udarile z Veszpremom Gašperja Marguča. Pelister (Nik Henigman, Domen Tajnik) čaka obračun z Wislo Plock (Miha Zarabec, Mitja Janc). Istočasno se bo Nantes Mateja Gabra in Roka Ovnička srečal s Sportingom.

Liga prvakov, 11. krog:

Sreda, 18. februar

Četrtek, 19. februar

Lestvica:

Celje LP Bešiktaš Rokomet
Sportal Celjski rokometaši do lepe prednosti nad Turki
Rokometna liga prvakov
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Vrhunska ponudba

Vrhunska ponudba

Odkrijte izbrane televizorje, pametne ure, opremo za fitnes in druge top izdelke v naši E-trgovini. Kupujte brez skrbi – do 24 obrokov brez obresti in z brezplačno dostavo.
Izberite svoj paket Naj

Izberite svoj paket Naj

V času olimpijskih iger izkoristite top ponudbo in s paketi Naj za naše olimpijce v Cortini navijajte neomejeno.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.