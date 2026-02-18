Sreda, 18. 2. 2026, 7.20
28 minut
Rokometna liga prvakov, 11. krog
Nadaljuje se boj za prestižno evropsko krono
Po več kot dvomesečnem premoru se bo danes nadaljevalo tekmovanje v rokometni ligi prvakov. Zagreb Aleksa Kavčiča se bo danes pomeril s PSG-jem. Barcelona Domna Makuca in Blaža Janca se bo mudila pri Szegedu Boruta Mačkovška.
V četrtek se bodo Kielce Aleksa Vlaha in Klemna Ferlina udarile z Veszpremom Gašperja Marguča. Pelister (Nik Henigman, Domen Tajnik) čaka obračun z Wislo Plock (Miha Zarabec, Mitja Janc). Istočasno se bo Nantes Mateja Gabra in Roka Ovnička srečal s Sportingom.
Liga prvakov, 11. krog:
Sreda, 18. februar
Četrtek, 19. februar
Lestvica: