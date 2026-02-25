Nekdanji predsednik Mednarodne nogometne zveze Fifa Sepp Blatter je kritiziral prvega moža Fife Giannija Infantina ter ga označil za podredljivega avtokrata, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

"Kaj sploh je danes Fifa? Sestavlja jo le predsednik Infantino. Gre za diktaturo, saj svet Fife s skoraj 40 člani nima nobene besede," je v intervjuju za Bild dejal 89-letni Švicar.

Blatter, predsednik Fife med junijem 1998 in decembrom 2015, je že večkrat kritiziral zdajšnje vodstvo Fife, še posebej zaradi dodelitve svetovnega prvenstva leta 2030 kar šestim državam ter 2034 Savdski Arabiji.

Posebej organizacija SP v Savdski Arabiji po njegovem mnenju krši vse smernice in pravila Fife o človekovih pravicah.

Nedavno je izrazil tudi podporo bojkotu naslednjega mundiala v ZDA, Mehiki in Kanadi zaradi trenj med ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom in preostalim svetom.

Infantina je predvsem v povezavi s Trumpom označil za njegovega pajdaša. "Trump bo seveda pripravil šov, to vendar že počne. Da bi ga lahko izpeljal, potrebuje svojega novega prijatelja Infantina," je povedal 89-letni nekdanji predsednik Fife.

Infantina dojema kot popolnoma podrejenega Trumpu. "Nagrada za mir za Trumpa je nerazumljiva. Prilizuje se mu, ker ga potrebuje," je še dejal Blatter.

Vladavina Švicarja na čelu Fife se je končala konec leta 2015, ko je sredi korupcijske afere napovedal odstop, kasneje pa so mu po izrečeni kazni prepovedali delovanje v nogometu.

Blatter pa si še vedno želi častnega slovesa na kongresu Fife. "Nikoli nisem odstopil, le svoj položaj sem dal na voljo leta 2015. Častno slovo bi pomenilo dokončen konec moje dobe pri Fifi," je sklenil razvpiti Švicar.

