Avtor:
Š. L.

Sreda,
26. 11. 2025,
12.06

Osveženo pred

28 minut

Rokometna liga prvakov

Rokometna liga prvakov, 9. krog

Gaber in Ovniček na Danskem

Avtor:
Š. L.

Matej Gaber

Matej Gaber

Foto: Guliverimage

Za uvod v 9. krog rokometne lige prvakov bo Nantes z Matejem Gabrom in Rokom Ovničkom danes gostoval pri Aalborgu. Kielce (Aleks Vlah, Klemen Ferlin) čaka srečanje z Dinamom iz Bukarešte. Pelister (Domen Tajnik, Nik Henigman) čaka težko delo proti še stoodstotnem Magdeburgu.

V četrtek bo Barcelona z Blažem Jancem in Domnom Makucem na delu pri Gudmeju.Szeged (Borut Mačkovšek) se bo srečal z Zagrebom Mihe Kavčiča. Füchse Berlin, ki ga je pred kratkim okrepil Nejc Cehte, a bo lahko ekipi v ligi prvakov pomagal šele v izločilnih bojih, se bo srečal z Veszpremom Gašperja Marguča. Wisla Plock (Mitja Janc, Miha Zarabec) bo gostovala v Parizu.

Liga prvakov, 9. krog:

Sreda, 26. november

Četrtek, 27. november

Lestvica:

