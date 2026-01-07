Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Na. R., STA

Sreda,
7. 1. 2026,
6.33

Sreda, 7. 1. 2026, 6.33

Pravoslavni verniki praznujejo božič

Pravoslavni Božič | Praznik so dočakali opolnoči s prvo božično liturgijo, dopoldne bo v cerkvah potekala še druga božična liturgija. | Foto Ana Kovač

Praznik so dočakali opolnoči s prvo božično liturgijo, dopoldne bo v cerkvah potekala še druga božična liturgija.

Foto: Ana Kovač

Pravoslavni verniki danes, 13 dni po katoliških in evangeličanskih, praznujejo božič, s katerim obeležujejo Jezusovo rojstvo.

Pred praznikom je pravoslavne vernike v Sloveniji v poslanici na TV Slovenija nagovoril administrator zagrebško-ljubljanske metropolije Kiril Bojović. Med drugim je dejal, da Pravoslavna cerkev slavi samo tri rojstva – Kristusovo, Device Marije in Janeza Krstnika, pri čemer pa je Kristusovo rojstvo posebno, saj skozenj proslavljajo vsako drugo rojstvo. Vprašal se je, zakaj je bilo Kristusovo rojstvo tako posebno, in odgovoril: "Jezus Kristus je Božji sin, ki ni podrejen času, ampak je nad vsem časom in posledično nosilec večnosti."

Z učlovečenjem je Bog v Kristusu po besedah Bojovića za ljudi in za vsa živa bitja postal brat in večni sobrat. "To pomeni, da je Bog z nami in ko je Bog z nami in v nas, se nam bi treba bati minljivosti, nobene stihije ali snovi, ampak se lahko zgolj radujemo v srečanju s Kristusom ter dvignemo svoje misli in srca od minljivih stvari tega sveta," je še dejal.

Božič vsi kristjani praznujejo 25. decembra, vendar to za vse ne pomeni istega dne. Del pravoslavnih vernikov zaradi uporabe julijanskega koledarja, ki za našim gregorijanskim zaostaja 13 dni, božič praznuje 7. januarja. Hkrati z verniki Srbske pravoslavne cerkve božič 7. januarja praznujejo verniki v Črni gori, Makedoniji, Rusiji, Belorusiji in Gruziji ter v jeruzalemski, antiohijski, aleksandrijski in carigrajski patriarhiji. Grška, romunska, bolgarska in nekatere manjše pravoslavne cerkve pa so sprejele novi pravoslavni koledar ali Milankovićev koledar, ki je enak gregorijanskemu, in so tako božič že obeležile.

