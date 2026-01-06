Pravoslavni verniki danes praznujejo badnji dan, s katerim bodo opolnoči pričakali pravoslavni božič. T. i. badnjake, to je slamo in hrastove veje, ki simbolizirajo okolje, v katerem se je rodil Jezus, bodo čez dan prevzeli v cerkvah in jih doma zažgali. Osrednje bogoslužje Srbske pravoslavne cerkve v Ljubljani bo v cerkvi sv. Cirila in Metoda.

V pravoslavnih cerkvah dan pred božičem posvetijo in razdelijo badnjake oziroma slamo in hrastove veje. Te verniki odnesejo domov, jih zažgejo ter v družinskem krogu in molitvi pričakajo božič.

Božič vsi kristjani praznujejo 25. decembra, vendar to za vse ne pomeni istega dne. Del pravoslavnih vernikov zaradi uporabe julijanskega koledarja, ki za našim gregorijanskim zaostaja 13 dni, božič praznuje 7. januarja.

Hkrati z verniki Srbske pravoslavne cerkve božič 7. januarja praznujejo verniki v Črni gori, Makedoniji, Rusiji, Belorusiji in Gruziji ter v jeruzalemski, antiohijski, aleksandrijski in carigrajski patriarhiji.

Grška, romunska, bolgarska in nekatere manjše pravoslavne cerkve pa so sprejele novi pravoslavni koledar ali Milankovićev koledar, ki je enak gregorijanskemu, in so tako božič že obeležile.