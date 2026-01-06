Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Pravoslavni verniki bodo zaznamovali badnji dan

Pravoslavni božič | Ob 18. uri se bodo danes mnogi odpravili k večernemu bogoslužju, ob polnoči pa nato k prvi božični liturgiji. V sredo zjutraj bo sledila druga božična liturgija. | Foto Reuters

Ob 18. uri se bodo danes mnogi odpravili k večernemu bogoslužju, ob polnoči pa nato k prvi božični liturgiji. V sredo zjutraj bo sledila druga božična liturgija.

Foto: Reuters

Pravoslavni verniki danes praznujejo badnji dan, s katerim bodo opolnoči pričakali pravoslavni božič. T. i. badnjake, to je slamo in hrastove veje, ki simbolizirajo okolje, v katerem se je rodil Jezus, bodo čez dan prevzeli v cerkvah in jih doma zažgali. Osrednje bogoslužje Srbske pravoslavne cerkve v Ljubljani bo v cerkvi sv. Cirila in Metoda.

V pravoslavnih cerkvah dan pred božičem posvetijo in razdelijo badnjake oziroma slamo in hrastove veje. Te verniki odnesejo domov, jih zažgejo ter v družinskem krogu in molitvi pričakajo božič.

Božič vsi kristjani praznujejo 25. decembra, vendar to za vse ne pomeni istega dne. Del pravoslavnih vernikov zaradi uporabe julijanskega koledarja, ki za našim gregorijanskim zaostaja 13 dni, božič praznuje 7. januarja.

Hkrati z verniki Srbske pravoslavne cerkve božič 7. januarja praznujejo verniki v Črni gori, Makedoniji, Rusiji, Belorusiji in Gruziji ter v jeruzalemski, antiohijski, aleksandrijski in carigrajski patriarhiji.

Grška, romunska, bolgarska in nekatere manjše pravoslavne cerkve pa so sprejele novi pravoslavni koledar ali Milankovićev koledar, ki je enak gregorijanskemu, in so tako božič že obeležile.

Pravoslavni božič
Novice Pravoslavni božič: patriarh pozval k prenehanju pobijanja otrok
Vladimir Putin Krimski most
Novice Putin za pravoslavni božič odredil prekinitev ognja v Ukrajini
Novice Pravoslavni verniki praznujejo božič
družina molitev slama vera praznik božič pravoslavna cerkev
