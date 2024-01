Pravoslavni božič: patriarh pozval k prenehanju pobijanja otrok

Pravoslavni verniki danes, 13 dni po katoliških in evangeličanih, praznujejo božič, s katerim obeležujejo praznik Jezusovega rojstva. Tega so dočakali opolnoči s prvo božično liturgijo, dopoldne bo v cerkvah potekala še druga božična liturgija. Srbski patriarh Porfirij Perić je v poslanici ob prazniku pozval k molitvi za mir povsod po svetu.

V poslanici je Porfirij pozval vse, da se borijo "za svetost zakona in družine, še posebej za vzgojo otrok v pobožnosti in poštenju, ne pa v suženjstvu sebičnosti in bolezni odvisnosti".

Vernike je pozval, naj božič praznujejo v družinskem krogu, z otroki, v duhu večstoletne tradicije, ob božičnem drevescu, v vzdušju, ki bo spominjalo na betlehemsko jamo, v kakršni se je rodil Jezus.

Porfirij vernike povabil k molitvi za otroke

Pozval je k prenehanju pobijanja otrok po svetu in se vprašal, kdo ima pravico, da počne kaj takega. "Ni važno, čigavi so otroci, palestinski, arabski ali judovski, ruski ali ukrajinski ali katerikoli drugi, tudi srbski otroci; že zato, ker so otroci, pripadajo Gospodu, stvarniku, pa tudi vsem nam, vesoljni družini, imenovani človeštvo," je dejal. Vse je povabil k molitvi za otroke.

Božič vsi kristjani praznujejo 25. decembra, vendar to za vse ne pomeni istega dne. Del pravoslavnih vernikov zaradi uporabe julijanskega koledarja, ki za našim gregorijanskim zaostaja 13 dni, božič praznuje 7. januarja.

Istočasno z verniki Srbske pravoslavne cerkve božič 7. januarja praznujejo verniki v Črni gori, Makedoniji, Rusiji, Belorusiji in Gruziji ter v jeruzalemski, antiohijski, aleksandrijski in carigrajski patriarhiji. Grška, romunska, bolgarska in nekatere manjše pravoslavne cerkve pa so sprejele novi pravoslavni koledar ali Milankovićev koledar, ki je enak gregorijanskemu, in so tako božič že praznovale. Tokratni božič pa so prvič praznovali že 25. decembra tudi v Ukrajini.