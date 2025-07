Strogi ukrepi v Parizu v času nastopa PSG, na delu bo kar 11.500 policistov

Pariška policija bo na širšem območju mesta prisotna z 11.500 predstavniki reda in miru. Varnostno dogajanje sicer ni povezano zgolj z nogometno tekmo, saj bodo v ponedeljek na državni praznik v Parizu prav tako veljali poostreni ukrepi.

Pariške oblasti so prepovedale zbiranje navijačev in organizirane oglede tekme na javnih mestih. Prav tako ne bo dovoljeno zbiranje na Elizejskih poljanah in na trgu Concorde, ki bosta zaprta tako za avtomobiliste kot pešce, a tudi ta ukrep delno sodi med priprave na vojaško parado ob 14. juliju.

Po tekmi lige prvakov so v Franciji aretirali kar 563 ljudi. Foto: Reuters

Povečana prisotnost policije je tudi posledica dogajanja pred dobrim mesecem dni, ko je PSG zmagal v ligi prvakov, slavje v Parizu pa so zasenčili neredi in divjanje po Parizu. Takrat so aretirali 563 ljudi, samo v Parizu 491, posledice navijaškega divjanja pa so občutili tudi številni lastniki lokalov in avtomobilov, ki so jih razgrajači poškodovali.

"Za zdaj ni kakšnih posebnih težav, a smo pripravljeni na morebitne kršitve javnega reda in miru. Zavedamo se, da bo morda napeto, a bomo odločno ukrepali," je napovedal vodja pariške policije Laurent Nunez.