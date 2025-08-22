Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Petek,
22. 8. 2025,
16.40

Angleško prvenstvo, 2. krog

Bijola in Šeška čakata gostovanji v Londonu

Benjamin Šeško | Bo Benjamin Šeško tokrat začel od prve minute? | Foto Guliverimage

Bo Benjamin Šeško tokrat začel od prve minute?

Foto: Guliverimage

Drugi krog premier league bosta s petkovim londonskim obračunom odprla West Ham in Chelsea. V soboto bo jasno, ali bo debi med angleško elito dočakal Jaka Bijol. Njegov Leeds odhaja k Arsenalu. Po dobri predstavi moštva, ki ni bila nagrajena z vsaj točko prav proti topničarjem, pa Benjamina Šeška in njegov Manchester United v nedeljo čaka gostovanje pri Fulhamu. Bo Šeško, ki po vstopu v drugem polčasu ni prišel do nobene prave priložnosti, tokrat začel od prve minute?

Benjamin Šeško
Sportal Nora teorija, polna naključij! Bo Šeško ekspresno prvak in naj strelec lige?

Benjamin Šeško je pretekli konec tedna dočakal ognjeni krst v majici Rdečih vragov. Pred polnim Old Traffordom je v igro vstopil v 65. minuti, a čvrsta obrambna linija Arsenala ga je povsem onemogočila in poskrbela, da se je njegov debi končal s porazom. Vseeno pa United na srečanju ni razočaral, saj je imel celo več od igre kot topničarji, kar je trenerja Rubena Amorima po srečanju navdajalo s pozitivnim razmišljanjem.

Manchester United v drugem krogu čaka gostovanje v Londonu pri Fulhamu, ki je za uvod v sezono remiziral proti Brightonu. Zanimivo bo videti, ali bo že na drugem srečanju portugalski strateg Šeška v ogenj poslal že od prve minute ali pa bo tudi tokrat Radečan na priložnost še čakal s klopi. 

Bo Jaka Bijol v soboto dočakal debi med angleško elito? | Foto: Guliverimage Bo Jaka Bijol v soboto dočakal debi med angleško elito? Foto: Guliverimage

Debi pa najverjetneje že dan prej čaka Jako Bijola, ki je v prvem krogu odplačal še dolg iz pretekle sezone, ki jo je pri Udineseju sklenil z rdečim kartonom. Leeds je tudi brez stebra obrambe slovenske reprezentance ugnal Everton in vknjižil prvi komplet točk. V boju za drugega pa jih čaka prav krvnik Uniteda iz prvega kroga Arsenal, ki ponovno meri na sam vrh, ki ga neuspešno naskakuje že od sezone 2003–04. 

Uvod v sobotno dogajanje sicer prinaša derbi med Tottenhamom in Manchester Cityjem, ki sta v prvem krogu odpihnila svoja tekmeca.

Newcastle gosti Isakove snubce

Pestro bo zagotovo tudi na zadnjem, ponedeljkovem srečanju, ko se bosta na St. James Parku udarila Newcastle in Liverpool. Reds že dlje časa lovijo izjemnega napadalca srak Alexandra Isaka, ki tudi sam ne skriva želje po tem, da bi se pridružil branilcem naslova, a Newcastle muhastemu Švedu za zdaj še ni dal zelene luči za odhod. Isak zato bojkotira klub, ta pa ga je postavil na stranski tir, tako da trenira ločeno od prvega moštva.

Alexander Isak
Sportal Alexander Isak z odmevno izjavo nad delodajalca: Dolgo sem molčal, medtem ko so drugi govorili

Angleško prvenstvo, 1. krog:

Petek, 22. avgust:

Sobota, 23. avgust:

Nedelja, 24. avgust:

Ponedeljek, 25. avgust:

Lestvica:

Najboljši strelci:

– Haaland (Man City), Richarlison (Tottenham), Semenyo (Bournemouth), Wood (Nottingham Forest)
...

