Alexander Isak z odmevno izjavo nad delodajalca: Dolgo sem molčal, medtem ko so drugi govorili

Švedski nogometaš Alexander Isak, napadalec Newcastle Uniteda in "tarča" Liverpoola, se je odločil prekiniti svoj molk in v objavi na družbenih omrežjih opozoril, da je klub prelomil obljube glede njegove prihodnosti. Prepričan je, da je sprememba v najboljšem interesu vseh, ne le njegovem.

Le nekaj ur po njegovi objavi na Instagramu so se oglasili pri Newcastle Unitedu in odločno zavrnili, da bi Alexandru Isaku obljubili odhod v poletnem prestopnem roku. Dodali so, da "ne pričakujejo prodaje igralca", saj pogoji, ki so jih postavili, najverjetneje ne bodo izpolnjeni.

Prodaja Isaka bi bila mogoča le, če bi Newcastle našel ustrezno zamenjavo in če bi kateri izmed klubov plačal zahtevanih 150 milijonov funtov, kar se dva tedna pred iztekom prestopnega roka ni zgodilo, poroča SkySport.

Isak opozarja na izgubljeno zaupanje

Povsem drugačno plat zgodbe pa je na družbenih omrežjih sinoči predstavil Isak. "Dolgo sem molčal, medtem ko so drugi govorili. Tišina je omogočila, da so zakrožile njihove različice dogodkov, čeprav vedo, da to ne odraža tistega, kar je bilo za zaprtimi vrati rečeno in dogovorjeno. Obljube so bile dane, a niso bile izpolnjene, zato je zaupanje izgubljeno. V takih razmerah odnos ne more trajati. Zato menim, da je sprememba v interesu vseh," je na svojem profilu na Instagramu opozoril Isak, ki je včeraj protestno izpustil podelitev nagrad PFA, kjer je bil nominiran za igralca leta.

"V trenutnih razmerah to ne bi bilo prav," je svojo odločitev pojasnil švedski napadalec, ki je vodstvu Newcastla že julija sporočil, da si želi spremembe. Na začetku avgusta je Newcastle zavrnil ponudbo Liverpoola v višini 110 milijonov funtov z dodatki.

Prvi napadalec švedske reprezentance trenutno trenira ločeno od ekipe, v klubu pa vztrajajo, da "Alex ostaja del naše družine in bo vedno dobrodošel, ko se bo želel znova pridružiti soigralcem".

Isak bo 5. septembra najverjetneje v postavi švedske reprezentance, ki bo v Stožicah s Slovenijo začela kvalifikacije za svetovno prvenstvo.

