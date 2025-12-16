Za napad na povorko Liverpoolovih navijačev obsojen na 21 let zapora

Moški, ki je z avtomobilom zapeljal med množico na paradi ob osvojitvi naslova nogometnega kluba Liverpool, je bil obsojen na 21 let in šest mesecev zapora. Sodišče je pritrdilo navedbam policije, da je 54-letni Paul Doyle v trenutku besa na paradi zmagovalcev 26. maja uporabil svoje vozilo "kot orožje".

Nekdanji pripadnik kraljevih marincev je v "resnično šokantnem" dejanju, ki se upira razumu, pokosil več deset navijačev nogometnega kluba Liverpool, izhaja iz sodbe sodišča. Storilec je na sodišču v Liverpoolu sklonil glavo, medtem ko so žrtve in njihove družine, nekateri v solzah, spremljali sojenje iz prostora, namenjenega javnosti. Pripadniki policije Merseysida so za čudež označili dejstvo, da v napadu nihče ni bil ubit.

Policija se je pri preiskavi primera oprla tudi na posnetke kamere v Doylovem avtomobilu Ford Galaxy. Iz teh je videti, kako storilec agresivno pospešuje proti množici, ko je v samo dveh minutah z avtom zadel 134 ljudi. Nekateri so utrpeli poškodbe, ki so jim spremenile življenje, mnogi pa bodo še dolgo časa čutili telesne in duševne posledice tega dogodka.

"Vaša dejanja so povzročila grozo in opustošenje v obsegu, kakršnega to sodišče še ni doživelo," je dejal sodnik Andrew Menary, ko je na sodišču v Liverpoolu izrekel kazen 54-letnemu Doylu za napad na množico, ki je proslavljala osvojeni naslov njihovega kluba Liverpool v angleški premier ligi.