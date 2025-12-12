Slovenski skakalec s palico z uvrstitvijo v finale EP opozarja nase

Skok s palico je ena najzahtevnejših disciplin v atletiki – združuje hitrost, akrobatiko, izjemno moč, natančnost in psihično stabilnost. Med mladimi slovenskimi skakalci v zadnjih letih izstopa Jak Rovan, atlet, ki se je s kombinacijo poguma, vztrajnosti in hitro rastočih rezultatov prebil med najbolj perspektivne skakalce svoje generacije. Leta 2025 se je uvrstil med finaliste evropskega prvenstva do 23 let v Bergnu. Zaradi izjemnega razvoja in potenciala je postal tudi finalist projekta Mladi upi 2025 Zavarovalnice Triglav.

Jak Rovan je svoje prve športne korake naredil v plavanju, nato se je posvetil gimnastiki, kjer je osvojil številne prvine, ki mu danes naravno pomagajo pri tehniki skoka. Treniral je tudi v plavanju in gimnastiki, kasneje pa se v športnem oddelku Gimnazije Brežice resneje posvetil atletiki. Pomembno vlogo pri tem je imela njegova športna družina – skok s palico je namreč dejavnost, s katero se je ukvarjal tudi njegov oče, nekdanji olimpijec in njegov današnji trener Jure Rovan.

Prve večje uspehe je Jak Rovan dosegal že v mlajših kategorijah, ko je kot eden najmlajših tekmovalcev osvojil naslov pionirskega državnega prvaka U16 – rezultat, ki mu je dal pomembno samozavest za nadaljevanje športne poti. Od takrat njegovi dosežki vztrajno naraščajo. V različnih starostnih kategorijah je postal večkratni državni prvak, med mednarodnimi dosežki pa posebej izstopata naslov mladinskega balkanskega prvaka ter uvrstitev v finale evropskega prvenstva do 23 let, kjer je osvojil odlično četrto mesto – enega največjih mejnikov svoje dosedanje kariere. Pomemben korak v njegovi športni in osebni rasti predstavlja tudi povabilo na Youngstown State University v Ohiu (ZDA), kjer je začel študij elektrotehnike in kjer bo nadaljeval svojo športno pot v vrhunskem ameriškem okolju.

Jure Rovan, njegov trener in tudi nekdanji slovenski olimpijec, ga opisuje kot atleta izjemne vztrajnosti: "Jak je že od malih nog preizkusil številne športe, največji talent pa je pokazal prav pri skoku s palico. Njegov napredek temelji na trdem delu in številnih odrekanjih. Letos je z nepopustljivim trudom priboril nastop na evropskem prvenstvu U23 in se uvrstil v veliki finale."

Ob tem dodaja, da ga je navdušil predvsem v trenutkih, ko je bilo najtežje: "Ko mu je v tretjem skoku počila palica, ga to ni ustavilo. Po bolečem udarcu in šoku je nadaljeval z izjemnim pogumom, ki ga redko vidimo pri mladih skakalcih. Prav takšna vztrajnost ga dela posebnega in dokazuje, da sodi v vrh."

Jaku Rovanu pa šport pomeni več kot le rezultate. "Šport mi prinaša gibanje, prijateljstvo in ogromno veselja – še posebej, ko se potrdiš na tekmovanjih. Obenem si želim, da bom nekoč po svojih uspehih lahko pokazal zahvalo družini, trenerjem in vsem, ki so mi stali ob strani." Poudarja, da mu skok s palico odpira vrata v svet, hkrati pa ga uči odgovornosti, discipline in skromnosti. Ob vsakem nastopu želi biti vzor mlajšim, tako kot sta njegova vzornika svetovna rekorderja Armand Duplantis in Emmanouil Karalis.

V letu 2025 se je prvič soočil tudi z izzivom kombiniranja vrhunskega športa in študija v tujini. Ameriški sistem mu omogoča, da trening združuje s šolanjem, kar je za mlade evropske športnike pogosto velika prednost. "Moj cilj je postati stalni član slovenske reprezentance, pridobiti čim več izkušenj na velikih tekmovanjih in se približati normi za Olimpijske igre," pove.

Skok s palico je obenem izjemno finančno zahteven šport – profesionalne palice, mednarodna tekmovanja, specializirana oprema, športna diagnostika in potni stroški pogosto presegajo zmožnosti mladih športnikov. Zato bi sredstva projekta Mladi upi 2025 Jaku predstavljala pomemben korak naprej: omogočila bi mu nakup novih palic, udeležbo na pomembnih pripravah, lažje kritje potnih stroškov ter nadaljevanje trenažnega procesa tako v Sloveniji kot v ZDA. S tem bi dobil stabilno osnovo za razvoj v članski konkurenci, v kateri želi doseči največ – nastop na Svetovnem pokalu in dolgoročno tudi na Olimpijskih igrah.

Zavod Vse bo v redu, ki deluje pod okriljem Zavarovalnice Triglav, že 13. leto zapored s projektom Mladi upi podpira nadarjene mlade posameznike in posameznice na njihovi poti do vrhunskih dosežkov. S pomočjo razpisov, ki potekajo vse od leta 2013, je bilo doslej finančno podprtih že 155 mladih talentov s področij športa, umetnosti, znanosti in parašporta. Podpora jim je omogočila, da je bila njihova pot do visoko zastavljenih ciljev nekoliko lažja in bolj usmerjena. Projekt ni namenjen le razvoju potencialov, temveč tudi spodbudi širše javnosti, da prepozna pomen vlaganja v mlade.