Derbi vodilnih v Novem mestu

Vodilni zasedbi lige OTP banke bosta sredi tedna odigrali tekmo 12. kroga. Vodilna Krka, ki je slavila na vseh tekmah, v Novem mestu pričakuje Perspektivo Ilirijo.

Novomeščani zasedajo vodilni položaj in so slavili na vseh desetih obračunih. Sledijo jim varovanci Stipeta Modrića, ki so doživeli dva poraza, a bodo v Novem mestu lovili sedmo zaporedno zmago.

Nasprotnika sta se pomerila v tretjem kolu, v Hali Tivoli so z 81:89 slavili varovanci Dejana Jakare.

Liga OTP banka, vnaprej odigrana tekma 12. kroga Sreda, 10. december:

17.00 Krka - Ilirija

Lestvica: