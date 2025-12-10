Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Š. L.

Sreda,
10. 12. 2025,
9.20

Osveženo pred

19 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
KK Perspektiva Ilirija Liga OTP banka KK Krka Novo mesto

Sreda, 10. 12. 2025, 9.20

19 minut

Liga OTP banka, vnaprej odigrana tekma 12. kroga

Derbi vodilnih v Novem mestu

Avtor:
Š. L.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Ilirija : GGD Šenčur | Ilirija bo na delu pri Krki. | Foto Aleš Fevžer

Ilirija bo na delu pri Krki.

Foto: Aleš Fevžer

Vodilni zasedbi lige OTP banke bosta sredi tedna odigrali tekmo 12. kroga. Vodilna Krka, ki je slavila na vseh tekmah, v Novem mestu pričakuje Perspektivo Ilirijo.

Novomeščani zasedajo vodilni položaj in so slavili na vseh desetih obračunih. Sledijo jim varovanci Stipeta Modrića, ki so doživeli dva poraza, a bodo v Novem mestu lovili sedmo zaporedno zmago.

Nasprotnika sta se pomerila v tretjem kolu, v Hali Tivoli so z 81:89 slavili varovanci Dejana Jakare.

Liga OTP banka, vnaprej odigrana tekma 12. kroga

Sreda, 10. december:
17.00 Krka - Ilirija

Lestvica:

Cedevita Olimpija - Veolia Towers Hamburg
Sportal V Španijo brez reprezentanta
KK Perspektiva Ilirija Liga OTP banka KK Krka Novo mesto
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.