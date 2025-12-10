Sreda, 10. 12. 2025, 9.20
19 minut
Liga OTP banka, vnaprej odigrana tekma 12. kroga
Derbi vodilnih v Novem mestu
Vodilni zasedbi lige OTP banke bosta sredi tedna odigrali tekmo 12. kroga. Vodilna Krka, ki je slavila na vseh tekmah, v Novem mestu pričakuje Perspektivo Ilirijo.
Novomeščani zasedajo vodilni položaj in so slavili na vseh desetih obračunih. Sledijo jim varovanci Stipeta Modrića, ki so doživeli dva poraza, a bodo v Novem mestu lovili sedmo zaporedno zmago.
Nasprotnika sta se pomerila v tretjem kolu, v Hali Tivoli so z 81:89 slavili varovanci Dejana Jakare.
Sreda, 10. december:
17.00 Krka - Ilirija