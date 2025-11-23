Cedevita Olimpija je v osmem krogu lige ABA na zadnji tekmi pred reprezentančnim premorom na gostovanju v Subotici s 87:84 premagala Spartak in se podpisala še pod šesto zaporedno zmago.. Košarkarji Krke so na gostovanju pri Splitu Zorana Dragića vknjižili prvo zmago v tem tekmovanju v tej sezoni (80:91). Ilirija je v soboto na ponovitvi finala lanske druge lige ABA gostila Bosno in v Hali Tivoli izgubila z 79:83.

Košarkarji Cedevite Olimpije so dosegli peto zaporedno zmago v ligi Aba, tako da so z izkupičkom 6-1 še naprej med najboljšimi ekipami v ligi. V Subotici so ugnali Spartak s 87:84.

Ljubljančani so bili večino časa v vodstvu in četudi so imeli v 33. minuti že 14 točk naskoka (76:62), so se morali do zadnjih sekund boriti za zmago. Domači so se po zaslugi odlične predstave Olivierja Hanlana (34 točk, trojke 5:7) v 36. minuti približali na štiri točke zaostanka in bili do konca v igri za preobrat.

Zmagovalca je deset sekund pred koncem tekme odločil Nikos Hogaz z dvema prostima metoma. Grk v dresu Cedevite Olimpije je tekmo zaključil s 17 točkami (trojke 3:4), toliko jih je dosegel tudi DJ Stewart (met iz igre 8:11, 7 skokov), prvi strelec ekipe pa je bil Umoja Gibson z 20 točkami (5 podaj).

Cedevita Olimpija še naprej nabira zmage. Foto: Spartak Office Shoes/Damir Vujković

Cedevita Olimpija bo po reprezentančnem odmoru naslednji dve tekmi igrala doma, 4. decembra v evropskem pokalu proti Slasku Vroclavu in 7. decembra v ligi Aba s Perspektivo Ilirijo.

Poraza Krofliča in Glasa

Mega Urbana Krofliča je v nedeljo v času kosila gostila Budućnost in klonila s kar 65:98. Kroflič je v 22 minutah na parketu dosegel dve točki (1/4 za 2, 0/5 za 3), imel je še pet skokov, izgubil je štiri žoge.

Vienna z Gregorjem Glasom se je tri četrtine odlično upirala Crveni zvezdi, a na koncu klonila z 82:98. Glas je v skoraj 32 minutah na parketu dosegel 14 točk (1/4 za 2, 3/7 za 3, 3/4 prosti meti) in bil drugi strelec svoje ekipe, imel je še tri skoke, štiri asistence, eno ukradeno žogo, izgubil je eno žogo. Studentski Centar z Maticem Rebcem bo na delu pri Partizanu. Borac je v tem tednu sporazumno prekinil sodelovanje z Žigo Dimcem.

Krka do prve zmage

Košarkarji Krke so se po uvodnih šestih nastopih znašli v težkem položaju, saj so bili še brez zmage in na zadnjem mestu v svoji skupini. Danes so vendarle dočakali prvi uspeh v ligi Aba, z odlično predstavo predvsem v tretji četrtini so nadigrali Splitčane.

Novomeščani so bili že nekajkrat blizu prve zmage, a jim je vselej ušla, tako da so imeli v Splitu kar nekakšno dvojno nalogo - končati slab niz in preprečiti, da bi jim Split pobegnil na tri zmage prednosti. Oboje jim je uspelo, v taboru Krke pa so lahko zadovoljni predvsem z odlično tretjo četrtino, ko tekmecem niso dovolili skoraj ničesar, sami pa so se "razleteli" po terenu.

Že do polčasa so bili krkaši učinkoviti, met jim je stekel in dosegli so 49 točk, le v obrambi so še puščali preveč prostora tekmecem, zato je bila prednost le tri točke. A uvodne minute tretje četrtine so pokazale, v katero smer bo šla tekma. Delni izid 20:6 je prinesel trdno vodstvo (69:52), ta del tekme so gostje dobili s 27:11.

Foto: Split/Ivica Cavka

V zadnji četrtini je bilo nato nekaj kriznih minut brez doseženega koša, a je bila prednost dovolj velika, da se Split ni mogel približati na manj kot -13 pri 69:82. Šele v končnici, ko je bila tekma že odločena, je Dalmatincem uspelo nekoliko popraviti vtis in ublažiti poraz.

Pri Krki sta po 19 točk dosegla Mario Ihring in Lovro Urbiha, še 14 jih je dodal Victor Bailey. Pri domačih jih je Teyvon Myers dosegel 16, Zoran Dragić pa devet.

Ilirija se je borila, toda ...

V ljubljanskem taboru so se v soboto zavedali, da jih čaka zahteven zalogaj, saj je bila Bosna pred tem v nizu treh zmag. V Tivoliju je slednja po razburljivi končnici še podaljšala niz in ima zdaj razmerje zmag in porazov 4-3, medtem ko je v skupini B Ilirija zdaj pri dveh zmagah in petih porazih.

Gosti so bili večji del prvega polčasa v ospredju, a so Ljubljančani ohranjali stik kljub temu, da so zelo slabo metali za tri točke. V prvem polčasu so namreč zadeli le štiri od 18 metov izza polkroga.

Bosna je v tretji četrtini pobegnila tudi na dvomestno prednost, po slabi polovici tega dela igre je Jarrod West II zadel trojko za 55:39, prednost pa je po črnih minutah domačih narasla nato tudi na 57:39.

Ilirija je izgubila spopad z Borcem. Foto: Aleš Fevžer

Do začetka zadnjega dela igre so izbranci Stipeta Modrića nekoliko zmanjšali zaostanek, a je gostujoča zasedba hitro spet pobegnila na +16. Toda domači se niso vdali. Po dveh trojkah zapovrstjo je Iliriji pozneje uspelo vzbuditi nekaj upov po ugodnem razpletu, pet minut in pol pred koncem so domači prišli na -8 in goste prisilili k minuti odmora.

Minuto in pol pred koncem je zaostanek domače zasedbe znašal le še šest točk (73:79), minuto pred koncem le še štiri (75:79), pol minute pred koncem pa le še dve točki (77:79). Gosti so nato zadeli dva prosta meta za +4, Ilirija je tudi uspešno končala svoj napad in spet tekmecu zadihala za ovratnik, 11 sekund pred koncem je Edo Murić naredil še eno osebno napako, kar je s prostima metoma kaznoval Janari Joesaar in zapečatil usodo Ilirije.

Pri Iliriji je bil z 22 točkami najboljši Wendell Jerome Green, dodal je še šest skokov in pet podaj, pri Bosni pa sta izstopala Michael Lamor Young z 22 točkami in šestimi skoki ter West II z 21 točkami ter po petimi skoki in asistencami.

