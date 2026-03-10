"Potrebna je taka miselnost: Moraš ubiti ali si ubit"

Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Matej Podgoršek COVER1

Avtor:
Matej Podgoršek

Torek,
10. 3. 2026,
10.00

Osveženo pred

33 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02

Natisni članek

Natisni članek
Zvezdan Mitrović Umoja Gibson Chemnitz Cedevita Olimpija Cedevita Olimpija Jaka Blažič Eurocup Eurocup

Torek, 10. 3. 2026, 10.00

33 minut

Cedevita Olimpija pred tekmo osmine finala EuroCupa

Jaka Blažič: Pričakujemo težko tekmo in seveda računamo na zmago

Matej Podgoršek COVER1

Avtor:
Matej Podgoršek

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02
Cedevita Olimpija Umoja Gibson | Umoja Gibson je bil z 20 točkami najboljši strelec nedeljske tekme z Dubajem. | Foto Aleš Fevžer

Umoja Gibson je bil z 20 točkami najboljši strelec nedeljske tekme z Dubajem.

Foto: Aleš Fevžer

Cedevita Olimpija v sredo ob 19. uri v domačih Stožicah igra prvo od ključnih tekem sezone. V osmini finala evropskega pokala gostijo nemški Chemnitz. Odloča ena sama tekma. "Pričakujemo težko tekmo in seveda računamo na zmago," je odločen Jaka Blažič. "So nepredvidljiva ekipa. V skupini so premagali Bourg in Bešiktaš, najboljši ekipi, nato pa so izgubili z najslabšimi. Proti takim ekipam se ne smeš niti za sekundo sprostiti," opozarja trener Zvezdan Mitrović, ki je spregovoril tudi o podaljšanju pogodbe.

Jurica Golemac
Sportal Golemac jasen: Olimpija bi si to zaslužila

Po reprezentančnem premoru se je Cedevita Olimpija na najboljši možen način vrnila v tekmovalni ritem. V ligi ABA je premagala evroligaša iz Dubaja in to v pravem trenutku, pred sredino tekmo osmine finala EuroCupa. "Za samozavest je to dobra popotnica pred sredinim obračunom," je na druženju z novinarji poudaril kapetan Jaka Blažič. V ponedeljek so fokus usmerili na nemški Chemnitz. "To je zagotovo za nas najpomembnejši del sezone. Od začetka že poudarjamo, da je EuroCup naš primarni načrt. Prvi cilj – osmino finala doma – smo dosegli. Igramo proti Chemnitzu, ki v tej sezoni igra zelo dobro košarko in je premagal na papirju kakovostnejše nasprotnike od njih. Pričakujemo težko tekmo in seveda računamo na zmago."

"Vemo, kakšno je vzdušje, ko so polne Stožice"

Želijo si polnejše tribune. | Foto: Aleš Fevžer Želijo si polnejše tribune. Foto: Aleš Fevžer Kljub evroligašemu nasprotniku je bilo v nedeljo v Stožicah manj kot 4 tisoč navijačev. "Škoda, da jih ni bilo malo več. Tekma je bila za gledanje zelo dobra. Vemo tudi, za kakšnega nasprotnika je šlo. Zdaj pa sploh potrebujemo pomoč s tribun, ko se igra na eno zmago, ali nadaljuješ z evropskim tekmovanjem ali pa izpadeš," na tekmo poziva trener Zvezdan Mitrović. Podporo s tribun si želi tudi kapetan: "Jaz si res želim, da pridejo, da napolnijo Stožice. Vemo, kakšno je vzdušje, ko so polne Stožice, ko je ta prava energija v dvorani. To smo občutili že v prejšnjih letih. In verjamem, da bomo in mi in oni zadovoljni s tekmo."

"Potrebna je taka miselnost: Moraš ubiti ali si ubit"

Jaka Blažič | Foto: Aleš Fevžer Jaka Blažič Foto: Aleš Fevžer V osmini finala EuroCupa odloča ena sama tekma. Za ljubljansko ekipo šteje samo zmaga. Četrtfinale so igrali že lani, zato jim osmina finala ni dovolj. "Zagotovo bi bilo bolje za nas, ker imamo prednost domačega terena, da bi igrali na več dobljenih tekem, ampak je tak sistem. Poskušali bomo izkoristiti domač teren," je odločen izkušeni Blažič. Za tekmo s kakšno težo gre, je slikovito opisal Umoja Gibson: "Zdaj šteje vsaka tekma. Veš, da napreduješ ali izpadeš. Moraš ubiti ali si ubit. Takšna miselnost je potrebna pred takimi tekmami. Vse pustiš na terenu in živiš s posledicami."

V kadru Cedevite Olimpija bosta manjkala Miha Cerkvenik in Luka Brajković, vprašljiva sta Thomas Kennedy in DJ Stewart. Slednji je v ponedeljek sicer že treniral z ekipo. Sicer priprave potekajo na enak način kot na druge tekme – od treninga na parketu do videoanalize – a trener poudarja, da je pomembna še ena stvar: "Malo je treba sprostiti napetost. Gre za samo eno tekmo. Ni popravnega izpita. Ne igramo na dve zmagi. Na to morajo biti pripravljeni."

"Veliko napadajo ena na ena"

Nemški nasprotnik je zelo nepredvidljiv, sta poudarila tako kapetan kot trener. "Individualno so zelo kvalitetni. Na vsakem položaju imajo igralca, ki lahko naredi prednost. Zelo so agresivni na obeh koncih parketa, fizično so zelo sposobni. Lahko rečem, da igrajo moderno košarko, kjer veliko napadajo ena na ena. Lahko tudi prekinejo svoj sistem igre, da posameznik napade obroč ali naredi nek višek. So zelo nepredvidljivi in na to se moramo pripraviti," je povedal Blažič.

"Proti takim ekipam se ne smeš niti za sekundo sprostiti"

Chemnitz | Foto: Guliverimage Chemnitz Foto: Guliverimage "Chemnitz je zelo neugodna ekipa," poudarja Mitrović. "Zelo so atletski. Individualno so zelo močni. Veliko tečejo, veliko mečejo. So nepredvidljiva ekipa. V skupini so premagali Bourg in Bešiktaš, najboljši ekipi, nato pa so izgubili z najslabšimi. Proti takim ekipam se ne smeš niti za sekundo sprostiti. Vseh 40 minut imajo svoj ritem. Enako igrajo, če vodijo ali pa če zaostajajo za deset. So zelo agresivni na celem terenu. Na zadnji tekmi so imeli 14 skokov v napadu. Ne igrajo pa konstantno. A proti velikim nasprotnikom so se nekajkrat pokazali zelo dobro."

Kevin Yebo je njihov najnevarnejši košarkar pod obročem, trener Mitrović je izpostavil še branilca Nikeja Sibandeja. Oba sta zelo atletska. Tukaj je še Kostja Mushidi, ki je postal nemški reprezentant. Na položaju štiri imajo Yordana Mincheva, ki se je pred leti kalil v Fenerbahčeju. "To so talenti, ki se v določenem trenutku, ko bi se morali, niso pokazali. Zdaj pa so se vrnili in igrajo zelo solidno. Če dajo Bešiktašu in Bourgu več kot 90 točk, se moramo na njih zelo dobro pripraviti."

Mitrović o novi pogodbi: Bila je zelo lahka odločitev

Zvezdan Mitrović | Foto: Aleš Fevžer Zvezdan Mitrović Foto: Aleš Fevžer Cedevita Olimpija ima za zdaj dobro sezono: v EuroCupu in ligi ABA je dobila 24 od 35 tekem. Za dobro opravljeno delo je uprava kluba pred dnevi z novo pogodbo nagradila trenerja Mitrovića. "Bila je zelo lahka odločitev. To je naša druga skupna sezona, delamo v dobrih pogojih in imam dober strokovni štab. Pomaga nam tudi uprava, kot le lahko. Seveda si vsi želimo, da bi imeli še višji proračun, da bi dobili še boljše igralce, a se znajdemo. Zelo pomemben dejavnik pa je, da živim v tako lepi državi, v tako lepem mestu. Dobro se počutim, tu imam prijatelje. Tudi ta dejavnik poleg profesionalnega je bil pomemben za nadaljevanje sodelovanja."

Cedevita Olimpija
Sportal Velik skalp Cedevite Olimpije, v Stožicah je na kolena spravila Dubaj, na vrhu zdaj Partizan
Cedevita Olimpija, Zvezdan Mitrović
Sportal Črnogorski strokovnjak ostaja v Ljubljani
Zvezdan Mitrović Umoja Gibson Chemnitz Cedevita Olimpija Cedevita Olimpija Jaka Blažič Eurocup Eurocup
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ekskluzivna ponudba

Ekskluzivna ponudba

Odkrijte vrhunske izdelke, ki so ta mesec na voljo po posebej ugodnih cenah. Kupite jih lahko na do 24 obrokov brez obresti.
Modri Fon marca

Modri Fon marca

V pomlad zakorakajte z novim mobitelom Redmi Note 15 Pro z vzdržljivo baterijo ali Note 15 Pro+ z večjo odpornostjo.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.