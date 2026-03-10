"Potrebna je taka miselnost: Moraš ubiti ali si ubit"

Cedevita Olimpija v sredo ob 19. uri v domačih Stožicah igra prvo od ključnih tekem sezone. V osmini finala evropskega pokala gostijo nemški Chemnitz. Odloča ena sama tekma. "Pričakujemo težko tekmo in seveda računamo na zmago," je odločen Jaka Blažič. "So nepredvidljiva ekipa. V skupini so premagali Bourg in Bešiktaš, najboljši ekipi, nato pa so izgubili z najslabšimi. Proti takim ekipam se ne smeš niti za sekundo sprostiti," opozarja trener Zvezdan Mitrović, ki je spregovoril tudi o podaljšanju pogodbe.

Po reprezentančnem premoru se je Cedevita Olimpija na najboljši možen način vrnila v tekmovalni ritem. V ligi ABA je premagala evroligaša iz Dubaja in to v pravem trenutku, pred sredino tekmo osmine finala EuroCupa. "Za samozavest je to dobra popotnica pred sredinim obračunom," je na druženju z novinarji poudaril kapetan Jaka Blažič. V ponedeljek so fokus usmerili na nemški Chemnitz. "To je zagotovo za nas najpomembnejši del sezone. Od začetka že poudarjamo, da je EuroCup naš primarni načrt. Prvi cilj – osmino finala doma – smo dosegli. Igramo proti Chemnitzu, ki v tej sezoni igra zelo dobro košarko in je premagal na papirju kakovostnejše nasprotnike od njih. Pričakujemo težko tekmo in seveda računamo na zmago."

"Vemo, kakšno je vzdušje, ko so polne Stožice"

Želijo si polnejše tribune. Foto: Aleš Fevžer Kljub evroligašemu nasprotniku je bilo v nedeljo v Stožicah manj kot 4 tisoč navijačev. "Škoda, da jih ni bilo malo več. Tekma je bila za gledanje zelo dobra. Vemo tudi, za kakšnega nasprotnika je šlo. Zdaj pa sploh potrebujemo pomoč s tribun, ko se igra na eno zmago, ali nadaljuješ z evropskim tekmovanjem ali pa izpadeš," na tekmo poziva trener Zvezdan Mitrović. Podporo s tribun si želi tudi kapetan: "Jaz si res želim, da pridejo, da napolnijo Stožice. Vemo, kakšno je vzdušje, ko so polne Stožice, ko je ta prava energija v dvorani. To smo občutili že v prejšnjih letih. In verjamem, da bomo in mi in oni zadovoljni s tekmo."

"Potrebna je taka miselnost: Moraš ubiti ali si ubit"

Jaka Blažič Foto: Aleš Fevžer V osmini finala EuroCupa odloča ena sama tekma. Za ljubljansko ekipo šteje samo zmaga. Četrtfinale so igrali že lani, zato jim osmina finala ni dovolj. "Zagotovo bi bilo bolje za nas, ker imamo prednost domačega terena, da bi igrali na več dobljenih tekem, ampak je tak sistem. Poskušali bomo izkoristiti domač teren," je odločen izkušeni Blažič. Za tekmo s kakšno težo gre, je slikovito opisal Umoja Gibson: "Zdaj šteje vsaka tekma. Veš, da napreduješ ali izpadeš. Moraš ubiti ali si ubit. Takšna miselnost je potrebna pred takimi tekmami. Vse pustiš na terenu in živiš s posledicami."

V kadru Cedevite Olimpija bosta manjkala Miha Cerkvenik in Luka Brajković, vprašljiva sta Thomas Kennedy in DJ Stewart. Slednji je v ponedeljek sicer že treniral z ekipo. Sicer priprave potekajo na enak način kot na druge tekme – od treninga na parketu do videoanalize – a trener poudarja, da je pomembna še ena stvar: "Malo je treba sprostiti napetost. Gre za samo eno tekmo. Ni popravnega izpita. Ne igramo na dve zmagi. Na to morajo biti pripravljeni."

"Veliko napadajo ena na ena"

Nemški nasprotnik je zelo nepredvidljiv, sta poudarila tako kapetan kot trener. "Individualno so zelo kvalitetni. Na vsakem položaju imajo igralca, ki lahko naredi prednost. Zelo so agresivni na obeh koncih parketa, fizično so zelo sposobni. Lahko rečem, da igrajo moderno košarko, kjer veliko napadajo ena na ena. Lahko tudi prekinejo svoj sistem igre, da posameznik napade obroč ali naredi nek višek. So zelo nepredvidljivi in na to se moramo pripraviti," je povedal Blažič.

"Proti takim ekipam se ne smeš niti za sekundo sprostiti"

Chemnitz Foto: Guliverimage "Chemnitz je zelo neugodna ekipa," poudarja Mitrović. "Zelo so atletski. Individualno so zelo močni. Veliko tečejo, veliko mečejo. So nepredvidljiva ekipa. V skupini so premagali Bourg in Bešiktaš, najboljši ekipi, nato pa so izgubili z najslabšimi. Proti takim ekipam se ne smeš niti za sekundo sprostiti. Vseh 40 minut imajo svoj ritem. Enako igrajo, če vodijo ali pa če zaostajajo za deset. So zelo agresivni na celem terenu. Na zadnji tekmi so imeli 14 skokov v napadu. Ne igrajo pa konstantno. A proti velikim nasprotnikom so se nekajkrat pokazali zelo dobro."

Kevin Yebo je njihov najnevarnejši košarkar pod obročem, trener Mitrović je izpostavil še branilca Nikeja Sibandeja. Oba sta zelo atletska. Tukaj je še Kostja Mushidi, ki je postal nemški reprezentant. Na položaju štiri imajo Yordana Mincheva, ki se je pred leti kalil v Fenerbahčeju. "To so talenti, ki se v določenem trenutku, ko bi se morali, niso pokazali. Zdaj pa so se vrnili in igrajo zelo solidno. Če dajo Bešiktašu in Bourgu več kot 90 točk, se moramo na njih zelo dobro pripraviti."

Mitrović o novi pogodbi: Bila je zelo lahka odločitev

Zvezdan Mitrović Foto: Aleš Fevžer Cedevita Olimpija ima za zdaj dobro sezono: v EuroCupu in ligi ABA je dobila 24 od 35 tekem. Za dobro opravljeno delo je uprava kluba pred dnevi z novo pogodbo nagradila trenerja Mitrovića. "Bila je zelo lahka odločitev. To je naša druga skupna sezona, delamo v dobrih pogojih in imam dober strokovni štab. Pomaga nam tudi uprava, kot le lahko. Seveda si vsi želimo, da bi imeli še višji proračun, da bi dobili še boljše igralce, a se znajdemo. Zelo pomemben dejavnik pa je, da živim v tako lepi državi, v tako lepem mestu. Dobro se počutim, tu imam prijatelje. Tudi ta dejavnik poleg profesionalnega je bil pomemben za nadaljevanje sodelovanja."