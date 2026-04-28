Krvnik Cedevite Olimpije do naslova v evropskem pokalu

Košarkarji francoske ekipe Bourg-en-Bresse so zmagovalci evropskega pokala. Francozi so tudi na drugi tekmi finala premagali turški Bešiktaš in se tako veselili uspeha z 2:0 v zmagah. Potem ko so prvo tekmo v gosteh dobili z 72:60, so danes doma zmagali s 73:71.

Francozi, ki so v četrtfinalu izločili Cedevito Olimpijo, pred dvobojem s Turki niso bili v vlogi favorita, toda v finalu so pokazali boljšo košarko. Prvi obračun so dobili zelo zanesljivo, na današnjem pa je bil razplet bolj nepredvidljiv.

Gostitelji so bili večji del drugega polčasa v rahli prednosti, odločilne razlike pa jim ni uspelo narediti. Turki so 15 sekund pred koncem s trojko izenačili na 71:71, sekundo pred koncem pa je za veselje domačih navijačev poskrbel Adam Mokoka, ki je zadel za končnih 73:71.

Prav Mokoka je bil eden vidnejših igralcev na tekmi s 17 točkami in 10 skoki, Kevin Kokila je dodal 18 točk. Toliko jih je pri Bešiktašu vpisal Jonah Mathews.

Zmagovalec evropskega pokala bo v prihodnji sezoni igral v elitni evroligi.