Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Avtor:
STA

Torek,
28. 4. 2026,
22.22

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Bešiktaš Eurocup Eurocup košarka Bourg-en-Bresse

Torek, 28. 4. 2026, 22.22

30 minut

Krvnik Cedevite Olimpije do naslova v evropskem pokalu

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Mokoka Bourg | Foto Reuters

Foto: Reuters

Košarkarji francoske ekipe Bourg-en-Bresse so zmagovalci evropskega pokala. Francozi so tudi na drugi tekmi finala premagali turški Bešiktaš in se tako veselili uspeha z 2:0 v zmagah. Potem ko so prvo tekmo v gosteh dobili z 72:60, so danes doma zmagali s 73:71.

Francozi, ki so v četrtfinalu izločili Cedevito Olimpijo, pred dvobojem s Turki niso bili v vlogi favorita, toda v finalu so pokazali boljšo košarko. Prvi obračun so dobili zelo zanesljivo, na današnjem pa je bil razplet bolj nepredvidljiv.

Gostitelji so bili večji del drugega polčasa v rahli prednosti, odločilne razlike pa jim ni uspelo narediti. Turki so 15 sekund pred koncem s trojko izenačili na 71:71, sekundo pred koncem pa je za veselje domačih navijačev poskrbel Adam Mokoka, ki je zadel za končnih 73:71.

Prav Mokoka je bil eden vidnejših igralcev na tekmi s 17 točkami in 10 skoki, Kevin Kokila je dodal 18 točk. Toliko jih je pri Bešiktašu vpisal Jonah Mathews.

Zmagovalec evropskega pokala bo v prihodnji sezoni igral v elitni evroligi.

Matevž Zupančič
Bešiktaš Eurocup Eurocup košarka Bourg-en-Bresse
