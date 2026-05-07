Avtorji:
S. K., Š. L., STA

Četrtek,
7. 5. 2026,
6.01

Osveženo pred

0 minut

Montreal Canadiens Buffalo Sabres Stanleyjev pokal končnica liga NHL

Liga NHL, drugi krog končnice, 6. maj

Buffalo začel z zmago, Anaheim vrnil udarec

Buffalo Sabres | Buffalo Sabres so zmagali s 4:2. | Foto Reuters

Foto: Reuters

Hokejisti Anaheim Ducks so na drugi polfinalni tekmi zahodne konference severnoameriške profesionalne hokejske lige v Las Vegasu s 3:1 premagali domače Golden Knights, serijo izenačili na 1:1 in izničili prednost domačega igrišča Vegasa. Na vzhodu pa so Buffalo Sabres polfinalno serijo z Montrealom odprli z zmago 4:2.

Colorado Avalanche
Sportal Kopitarjevi krvniki še naprej ne poznajo poraza, Toronto bo na naboru izbiral prvi

Anaheim je prvo tekmo v Las Vegasu izgubil z 1:3, zdaj pa je tekmecem vrnil z isto mero. Dvoboj je bil sicer izenačen, odločale so malenkosti, gostom pa se ni maščevalo dejstvo, da so bili tudi na tej tekmi neučinkoviti z igralcem več. Tokrat niso izkoristili pet priložnosti, ko so imeli številčno premoč, v prvi tretjini enkrat tudi dveh igralcev.

Prva tretjina se je končala brez golov, v drugi pa je goste v vodstvo popeljal Beckett Sennecke. Na 2:0 je v sedmi minuti zadnjega dela povišal Leo Carlsson, prazno mrežo pa je dobre tri minute pred koncem zadel Jansen Harkins. Poraz je z golom v power playu šest sekund pred koncem ublažil Mark Stone.

Buffallo, ki si je kot prvi nosilec vzhoda proti Bostonu prvič po letu 2007 zagotovili nastop v drugem krogu končnice, je dobro začel tudi polfinalno serijo. Proti Montrealu je nadzoroval izid, z golom Bowna Byrama ob številčni premoči na polovici tekme vodil že s 4:1, v zadnjem delu tekme pa zdržal vse nalete tekmecev. Josh Doan in Ryan McLeod sta k zmagi prispevala gol in podajo.

"V seriji proti Bostonu smo bili še malo nervozni, zdaj pa smo se sprostili in pokazali našo pravo igro," je dejal McLeod. Med strelce se je pri domačih vpisal še Jordan Greenway, pri gostih pa sta bila natančna Nick Suzuki ter Kirby Dach.

Liga NHL, končnica, 6. maj

Drugi krog končnice:

Zahod:
Colorado Avalanche (1) – Minnesota Wild (3) /2:0/
Vegas Golden Knight (4) – Anaheim Ducks (7) /1:1/

Vzhod:
Carolina Hurricanes (1) – Philadelphia Flyers (8) /2:0/
Buffalo Sabres (2) – Montreal Canadiens (4) /1:0/

//Razmerje v zmagah, igrajo na štiri zmage po sistemu 2-2-1-1-1.

