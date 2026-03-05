Košarkarski klub Cedevita Olimpija z zadovoljstvom sporoča, da sta se klub in glavni trener Zvezdan Mitrović dogovorila za podaljšanje pogodbe, ki bo sodelovanje utrdila vse do konca sezone 2027/28, so sporočili iz kluba.

Črnogorski strokovnjak, ki se je ljubljanskemu klubu pridružil pred začetkom tekmovalne sezone 2024/25, bo v slovenski prestolnici ostal vsaj do zaključka tekmovalne sezone 2027/28. Pod vodstvom Mitrovića je Cedevita Olimpija v tekmovalni sezoni 2024/25 osvojila trojno slovensko krono, prebila pa se je do četrtfinala EuroCupa in Lige ABA. V tekmovalni sezoni 2025/26 je za zdaj članska zasedba osvojila naslov superpokalnega in pokalnega prvaka, si v Evropskem pokalu še drugo sezono zapored zagotovila nastop v končnici, v Ligi ABA pa nastop med najboljšimi osmimi moštvi po prvem delu sezone. Članska ekipa Cedevite Olimpije je bila s strani Športne zveze Ljubljane in Mestne občine Ljubljana izbrana tudi za najboljšo moško ekipo Ljubljane v letu 2025.

Cedevito Olimpijo prihodnji teden čaka boj za četrtfinale Eurocupa. Foto: Tine Ružič/Cedevita Olimpija

"Odločitev je bila pravzaprav zelo naravna. Kot trener imam tukaj zelo dobre pogoje za delo. Gre za zdravo in spodbudno okolje – od vodstva kluba in predsednika pa vse do voznika avtobusa. Med nami se je ustvarila odlična kemija. Za nami je lep rezultat, hkrati pa se v Ljubljani in Sloveniji počutim dobro tudi zasebno. Čutim pripadnost ter vidim prostor za napredek in razvoj, s katerim se sistematično ukvarjamo," je na začetku povedal Zvezdan Mitrović, in dodal: "Ponosen sem, da nam je uspelo ustvariti pravo ekipo. Ne govorim samo o dvanajstih igralcih na parketu, temveč o celotni ekipi in štabu. Pri nas ni delitve na vrh in dno – vsi smo eno. Vzpostavili smo sistem igre, morda pa je zame kot trenerja najpomembnejši razvoj igralcev. Ne glede na starost – ali gre za mladinca, igralca v zadnji fazi kariere ali nekoga na vrhuncu – vsi napredujejo. To se vidi v rezultatih, v njihovih predstavah in nenazadnje v njihovih nadaljnjih kariernih poteh," je ob podaljšanju pogodbe povedal Mitrović.

"Veseli nas, da skupaj nadaljujemo začrtano pot. Trener Mitrović je s svojim pristopom dokazal, da razume klubske vrednote in pričakovanja našega okolja, hkrati pa vedno pogleduje proti doseganju višjih ciljev, kar izraža njegovo in našo ambicioznost. Verjamemo, da je pred nami še veliko nepozabnih trenutkov," pa je ob podaljšanju pogodbe z Mitrovićem povedal direktor KK Cedevita Olimpija, Davor Užbinec.

Mitrović je pred prihodom v Cedevito Olimpijo deloval v turškem Galatasarayu, pred tem pa med drugim vodil Monaco, Asvel, Budućnost in Khimki. Med letoma 2017 in 2019 je bil prvič selektor črnogorske moške članske reprezentance, z letom 2025 pa je Mitrović znova postal selektor črnogorske reprezentance.

