Avtor:
Š. L.

Sobota,
7. 3. 2026,
18.58

Osveženo pred

19 minut

Liga ABA, drugi del, 2. krog

Krki po norem preobratu v zadnjih sekundah obračun z Ilirijo

Krka : Ilirija | Krka je ugnala Ilirijo. | Foto KK Krka/Primož Hren/liga ABA

Krka je ugnala Ilirijo.

Foto: KK Krka/Primož Hren/liga ABA

V drugem krogu drugega dela lige ABA skupine za obstanek je Krka v Novem mestu po preobratu v zadnjih sekundah in trojko Niko Bačvića z 72:71 ugnala Ilirijo. Cedevita Olimpija pa bo skupini top 8 v nedeljo v Stožicah gostila Dubaj s Klemnom Prepeličem.

V petek je Split s 77:106 klonil na gostovanju pri Zadru, Zoran Dragić je za poražence dosegel sedem točk in dva skoka, Borac pa je doma s 85:76 premagal Dunaj, pri katerem ni bilo poškodovanega Gregorja Glasa.

Liga ABA, drugi del, 2. krog

Petek, 6. marec:

Sobota, 7. marec:

Nedelja, 8. marec:

Ponedeljek, 9. marec:

Lestvici:

Top 8:

Skupina za obstanek:

