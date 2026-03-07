Krki po norem preobratu v zadnjih sekundah obračun z Ilirijo

V drugem krogu drugega dela lige ABA skupine za obstanek je Krka v Novem mestu po preobratu v zadnjih sekundah in trojko Niko Bačvića z 72:71 ugnala Ilirijo. Cedevita Olimpija pa bo skupini top 8 v nedeljo v Stožicah gostila Dubaj s Klemnom Prepeličem.

V petek je Split s 77:106 klonil na gostovanju pri Zadru, Zoran Dragić je za poražence dosegel sedem točk in dva skoka, Borac pa je doma s 85:76 premagal Dunaj, pri katerem ni bilo poškodovanega Gregorja Glasa.

