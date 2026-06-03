Znani slovenski televizijski voditelj, maneken in nekdanji športnik David Urankar je v pogovoru za Siol.net, ki si ga boste v celoti lahko prebrali kmalu, spregovoril tudi o zahtevnem obdobju, ki ga je doživel v času, ko je kot model delal v italijanskem modnem mestu Milanu. Med drugim je razkril, kako se je počutil v težkem obdobju, ko je zaradi prevelike konkurence in tujega okolja skoraj obupal, vrgel puško v koruzo in se vrnil v Slovenijo. A ga je v to, da vztraja, prepričala tudi njegova takratna partnerka Ajda, ki je danes njegova žena in s katero imata dva otroka. Urankar je razkril tudi nekaj podrobnosti o novi mikro televizijski oddaji Najboljši med policami, ki jo bo vodil sam in bo kmalu na Siol.net ugledala luč sveta.

Davida Urankarja poznamo kot televizijskega voditelja, manekena in tudi nekdanjega športnika, ki svoja zanimanja združuje v različnih poklicih in vlogah. Med drugim je za Siol.net v pogovoru (intervju boste lahko prebrali kmalu) spregovoril o obdobju modelinga v Milanu, kamor se je odpravil po nove izkušnje, a je bil takoj postavljen pred težke preizkušnje, ki pridejo z novim okoljem, novo dinamiko in delom s tujci ter vseprisotno konkurenco, ki je v Milanu v modni industriji ena izmed največjih na svetu.

Ob prihodu v Milano je bil presenečen nad konkurenco: "Vsi smo čakali na svojo priložnost"

Kot je povedal v pogovoru za Siol.net, je bil prihod v Milano zanj osebno velika streznitev. "Tudi to je bil zame en tak zelo dober stik z realnostjo. Prideš iz majhnega okolja, kjer je vse super, vsi te hvalijo. Potem pa prideš recimo v Milano, kjer je bil eden mojih prvih castingov za modno znamko. Rekli so: 'David, moraš iti tja.' Preden sem prišel do lokacije, sem si pogledal naslov. Ta lokacija je bila, kot bi rekel, dve ulici stran, vrsta pa se je vila že daleč stran. Ko sem pogledal vse, ki so bili v tej vrsti, so izgledali tako kot jaz. To so bili moški atletske postave, visoki okoli 1,85 metra, imeli so rjave lase ter rjave oči," je orisal svojo prvo izkušnjo z modelingom v Milanu.

David Urankar je tudi avtomobilski in motoristični navdušenec. Foto: Ana Kovač

"Ko sem to pogledal, sem si rekel: 'Kako oni lahko zdaj izberejo moške izmed toliko skupin?' Tam je bilo zagotovo med 200 in 250 moških v vrsti, vsak s svojim portfoliom ter s svojimi fotografijami. In vsi smo čakali na svojo priložnost. Takrat sem prvič razmišljal o tem, da bi se obrnil in odšel, vrgel puško v koruzo in rekel: 'To ni zame.' Ampak potem se naučiš tudi to na nek način obvladovati. To, da nisi vedno ti tisti, ki je kriv, če ne dobiš nekega dela," je Urankar povedal o svojem pogledu na milansko izkušnjo.

"Če se ne postaviš v situacijo, v kateri lahko nekaj narediš, potem že v samem principu ne boš nič naredil"

Kot poudarja, je na drugi strani še vedno režiser ali fotograf, ki se odloča o tem, ali mu pašeš v nek okvir ali pa pač ne. "Morda na tebi išče neko specifiko. Naučiš se tudi vztrajnosti. Če se ne postaviš v situacijo, v kateri lahko nekaj narediš, potem že v samem principu ne boš nič naredil," je še prepričan slovenski voditelj in maneken, ki želi iz vsake slabe izkušnje potegniti le najboljše.

"V Milanu mi je bilo težko živeti. Ajdo (danes ženo op. a.) sem večkrat klical, napol v joku, da imam tega dovolj in da si želim domov. Ona me je spodbudila in rekla: 'Daj, zdrži še malo, saj se bo odprlo.' Na začetku namreč ni lahko. Ko tja prideš kot mulc, ko vidiš, kakšna je konkurenca, kakšno je mesto, kako je vse zahtevno. Nihče ti tega ne pove na lep način, da boš delo morda dobil ob naslednji priložnosti. Samo pač ne dobiš dela. Dokler ne dobiš prvega, je psihološko zelo težko. Hitro padeš v temne misli," je še za Siol.net razkril Urankar, ki smo ga v zadnjih letih spoznali tudi kot voditelja različnih televizijskih oddaj.

"V Milanu mi je bilo težko živeti. Ajdo (danes ženo op. a.) sem večkrat klical, napol v joku, da imam tega dovolj in da si želim domov. Ona me je spodbudila in rekla: 'Daj, zdrži še malo, saj se bo odprlo'," se milanske epizode spominja Urankar. Foto: Ana Kovač

Voditelj mikro televizijske oddaje Najboljši med policami

Eno izmed takih bo Urankar kmalu vodil tudi na Siol.net, v kateri bo kot voditelj poskrbel za popolno doživetje in veliko zabave. Gre za mikro televizijsko oddajo Najboljši med policami, v kateri se pomerita dva para tekmovalcev in v nekaj minutah doživita toliko kot običajen nakupovalec v celem dnevu. Gre za dinamičen in zabaven tekmovalni format, ki združuje elemente hitrega razmišljanja, komunikacijskih veščin, dobrega spomina in hitrega nakupovanja.

Ne pogovor in ne kviz, ampak nekaj vmes

"To je v bistvu koncept, ki zna biti zelo zabaven. Začeli bomo z mini serijo petih zelo kratkih oddaj. V njih se bodo tekmovalci v trgovskem centru soočali z različnimi izzivi in med policami čim hitreje skušali najti določene izdelke. Preverili bomo tudi njihovo razgledanost, na primer, kako bi recimo ocenili en izdelek, koliko stane kilogram moke ali pa kaj podobnega. Na koncu pa bo tudi nekaj luštnih vprašanj za splošno razgledanost," je povedal Urankar.

"Naša uredniška ekipa jih že pripravlja, tako da mislim, da zna biti to dinamičen skupek zanimivih vsebin, za katere se mi zdi, da jih mogoče v našem prostoru manjka. Torej to, da imamo manjšo oddajo, ki živi na internetu in je malo bolj igrive narave. Nekaj, kar ni samo pogovor ali samo kviz, ampak nekaj vmes," je o konceptu nove mikro televizijske oddaje Najboljši med policami za Siol.net razkril Urankar.

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