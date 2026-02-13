Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Š. L., STA

Petek,
13. 2. 2026,
22.29

Osveženo pred

1 ura, 3 minute

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,09

Natisni članek

Natisni članek
KK Krka Novo mesto KK Perspektiva Ilirija Cedevita Olimpija Cedevita Olimpija ABA liga ABA liga ABA

Petek, 13. 2. 2026, 22.29

1 ura, 3 minute

Liga ABA, drugi del, 1. krog

Vienna tudi brez Glasa previsoka ovira za Krko

Avtorji:
Š. L., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,09
Krka : Vienna | Krka je izgubila na Dunaju. | Foto Vienna/liga ABA

Krka je izgubila na Dunaju.

Foto: Vienna/liga ABA

Začel se je drugi krog lige ABA, kjer so ekipe po novem razdeljene v dve skupini, in sicer v top 8 in skupino za obstanek. V tej je Krka v petek s 76:90 izgubila na gostovanju pri ekipi Vienne Gregorja Glasa, ki pa ga zaradi poškodbe ahilove tetive ni bilo v kadru. Ilirija bo tekmo prvega kroga drugega dela igrala v začetku marca v Splitu, Cedevita Olimpija pa v ligi za prvaka konec marca na gostovanju pri Cluj-Napoci.

Krka je doživela prvi poraz v skupini za obstanek v ligi Aba. Na gostovanju na Dunaju je morala v uvodnem nastopu v drugem delu priznati premoč Dunaju, ki je bil boljši z 92:76.

Novomeščani, ki so iz rednega dela prenesli pet zmag, tri od teh so dosegli v zadnjih petih krogih, bodo v skupini za obstanek odigrali skupno deset tekem. Zadnjeuvrščena ekipa bo izgubila status v elitni regionalni konkurenci, predzadnjo pa čaka dodatno razigravanje s podprvakom lige Aba 2. Hkrati bosta najboljša dva kluba napredovala v kvalifikacije za četrtfinale.

Krka je bila prekratka. | Foto: Vienna/liga ABA Krka je bila prekratka. Foto: Vienna/liga ABA

V skupini za obstanek so ekipe zelo izenačene - med drugim in desetim mestom sta le dve zmagi razlike, tako da je vsak uspeh nadvse pomemben. Danes je Krka svoje možnosti zapravila v tretji četrtini, ki jo je izgubila z 12:26. Ob vsega treh skokih v napadu v 40 minutah ter zgolj 42% metom iz igre v zadnji četrtini ni mogla ogroziti zmage domačih, ki so zaradi poškodbe igrali brez svojega najboljšega posameznika, slovenskega reprezentanta Gregorja Glasa.

Pri Krki sta bila v napadu najbolj razpoložena Žak Smrekar z 18 točkami (trojke 4:7) in Blaž Mahkovic, ki jih je dosegel 14.

Krka bo naslednjo tekmo v ligi Aba igrala 7. marca doma s Perspektivo Ilirijo. Pred tem jo naslednji teden čaka nastop na zaključnem turnirju pokala Spar; v polfinalu se bo pomerila z gostiteljem GGD Šenčurjem.

Liga ABA, drugi del, 1. krog

Četrtek, 12. februar:

Petek, 13. februar:

Nedelja, 15. februar:

Ponedeljek, 16. februar:

Torek, 3. marec:

Sreda, 25. marec:

Lestvici:

Top 8:

Skupina za obstanek:

Perspektiva Ilirija - Kansai Helios Domžale
Sportal Domžalčani tretji polfinalisti košarkarskega pokala
KK Krka Novo mesto KK Perspektiva Ilirija Cedevita Olimpija Cedevita Olimpija ABA liga ABA liga ABA
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Vrhunska ponudba

Vrhunska ponudba

Odkrijte izbrane televizorje, pametne ure, opremo za fitnes in druge top izdelke v naši E-trgovini. Kupujte brez skrbi – do 24 obrokov brez obresti in z brezplačno dostavo.
Izberite svoj paket Naj

Izberite svoj paket Naj

V času olimpijskih iger izkoristite top ponudbo in s paketi Naj za naše olimpijce v Cortini navijajte neomejeno.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.