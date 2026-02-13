Vienna tudi brez Glasa previsoka ovira za Krko

Začel se je drugi krog lige ABA, kjer so ekipe po novem razdeljene v dve skupini, in sicer v top 8 in skupino za obstanek. V tej je Krka v petek s 76:90 izgubila na gostovanju pri ekipi Vienne Gregorja Glasa, ki pa ga zaradi poškodbe ahilove tetive ni bilo v kadru. Ilirija bo tekmo prvega kroga drugega dela igrala v začetku marca v Splitu, Cedevita Olimpija pa v ligi za prvaka konec marca na gostovanju pri Cluj-Napoci.

Krka je doživela prvi poraz v skupini za obstanek v ligi Aba. Na gostovanju na Dunaju je morala v uvodnem nastopu v drugem delu priznati premoč Dunaju, ki je bil boljši z 92:76.

Novomeščani, ki so iz rednega dela prenesli pet zmag, tri od teh so dosegli v zadnjih petih krogih, bodo v skupini za obstanek odigrali skupno deset tekem. Zadnjeuvrščena ekipa bo izgubila status v elitni regionalni konkurenci, predzadnjo pa čaka dodatno razigravanje s podprvakom lige Aba 2. Hkrati bosta najboljša dva kluba napredovala v kvalifikacije za četrtfinale.

Krka je bila prekratka. Foto: Vienna/liga ABA

V skupini za obstanek so ekipe zelo izenačene - med drugim in desetim mestom sta le dve zmagi razlike, tako da je vsak uspeh nadvse pomemben. Danes je Krka svoje možnosti zapravila v tretji četrtini, ki jo je izgubila z 12:26. Ob vsega treh skokih v napadu v 40 minutah ter zgolj 42% metom iz igre v zadnji četrtini ni mogla ogroziti zmage domačih, ki so zaradi poškodbe igrali brez svojega najboljšega posameznika, slovenskega reprezentanta Gregorja Glasa.

Pri Krki sta bila v napadu najbolj razpoložena Žak Smrekar z 18 točkami (trojke 4:7) in Blaž Mahkovic, ki jih je dosegel 14.

Krka bo naslednjo tekmo v ligi Aba igrala 7. marca doma s Perspektivo Ilirijo. Pred tem jo naslednji teden čaka nastop na zaključnem turnirju pokala Spar; v polfinalu se bo pomerila z gostiteljem GGD Šenčurjem.

