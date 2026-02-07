Ilirija za konec rednega dela do pomembne zmage

V 18. krogu lige ABA je Ilirija v zadnjem dejanju rednega gostovala pri Bosni in zmagala s 93:78. Krko v nedeljo čaka domači spopad z Igokeo. Obe slovenski ekipi bosta tekmovanje nadaljevali v ligi za obstanek. Cedevita Olimpija je v tem krogu prosta.

Ilirija je v zadnjih dveh krogih rednega dela nekoliko popravila vtis in dosegla dve zmagi. Po prestižni zmagi proti ljubljanskim tekmecem Cedeviti Olimpiji je danes zasedba iz Tivolija slavila še v Sarajevu. Ilirija je tako skočila na predzadnje mesto, kar pa ni veliko spremenilo poteka nadaljevanja sezone, saj je bilo že pred tem dvobojem jasno, da bo igrala v skupini za obstanek.

V Sarajevu je gostujoča ekipa kmalu prevzela pobudo in nato skozi celotno tekmo ni imela večjih težav na poti do pete zmage v sezoni. Ob polčasu je bila prednost 12 točk, po izenačeni tretji četrtini pa so gostje tudi v zadnji brez drame vzdrževali prednost desetih točk ali več in na koncu zmagali za 15.

Foto: Bosna BH Telecom/Ednan Turalić

Na današnji tekmi je bil najboljši Mark Padjen z 21 točkami, 16 jih je dodal Luka Kureš, 13 pa Boban Marjanović.

Vse ekipe v skupini za obstanek, kamor se seli Perspektiva Ilirija, bodo v drugi del tekmovanja prenesle vse rezultate iz rednega dela. Na vrsti bo še deset krogov, v katerih se bodo klubi pomerili s tekmeci iz druge skupine. Dva najboljša kluba iz tega drugega dela tekmovanja pa si bosta zagotovila možnost uvrstitve v končnico.

V petek je Vienna Gregorja Glasa doma s 77:86 izgubila proti Zadru, Slovenca tokrat ni bilo v kadru avstrijske ekipe.

Liga ABA, 18. krog

Petek, 6. februar:

Sobota, 7. februar:

Nedelja, 8. februar:

Ponedeljek, 9. februar:

Lestvica: