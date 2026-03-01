Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
M. P., STA

Nedelja,
1. 3. 2026,
9.00

Nedelja, 1. 3. 2026, 9.00

1 ura, 15 minut

Smučarski skoki, Hinzenbach, posamična tekma (ž)

Nika Prevc lahko ponovi lanski izjemen dosežek

Avtorji:
M. P., STA

Nika Prevc | Nika Prevc po sobotni zmagi v Hinzenbachu skuša ponoviti lanski uspeh z dvema zmagama. | Foto Filip Barbalić

Nika Prevc po sobotni zmagi v Hinzenbachu skuša ponoviti lanski uspeh z dvema zmagama.

Foto: Filip Barbalić

Nika Prevc skuša v avstrijskem Hinzenbachu ponoviti lanski izjemen dosežek, ko je dobila obe tekmi. V soboto je za 14. zmago v sezoni za tri točke premagala domačinko Liso Eder. Nika Vodan je bila deveta. Kvalifikacije za nedeljsko tekmo se začnejo ob 14. uri, prva serija tekme pa ob 15.20. Dogajanje seveda v živo spremljamo na Sportalu.

Nika Prevc, Willingen
Sportal Nika Prevc nekoliko v krču, a: Na koncu dneva je bilo odlično #video

Nosilka rumene majice vodilne v svetovnem pokalu Nika Prevc se je v soboto, tako kot na moški tekmi v poletih njen brat Domen Prevc, znašla v tesnem dvoboju z domačinko Liso Eder in jo ugnala za tri točke. Vse ostale tekmovalke so zaostale več kot 20 točk. Najboljša slovenska skakalka vseh časov je v soboto prišla do 14. zmage v sezoni svetovnega pokala, skupno pa 36. v karieri. Največ v zgodovini jih ima Japonka Sara Takanaši s 63.

Ob Niki Prevc bodo kvalifikacije za nedeljsko tekmo v Hinzenbachu začele še v soboto devetouvrščena Nika Vodan ter Katra Komar, Taja Bodlaj, Jerica Jesenko in Nina Kontrec, ki so na prvi tekmi ostale brez točk.

Smučarski skoki, Hinzenbach, kvalifikacije (ž):

Medtem ko ima Domen Prevc devet tekem pred koncem sezone 693 točk naskoka pred Japoncem Rjojujem Kobajašijem, si je Nika Prevc osem tekem pred zaključkom sezone nabrala 566 točk prednosti pred Japonko Nozomi Marujamo. Veliki kristalni globus bi lahko tako oba proslavila že v Lahtiju prihodnji konec tedna.

