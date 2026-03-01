Nika Prevc lahko ponovi lanski izjemen dosežek

Nika Prevc skuša v avstrijskem Hinzenbachu ponoviti lanski izjemen dosežek, ko je dobila obe tekmi. V soboto je za 14. zmago v sezoni za tri točke premagala domačinko Liso Eder. Nika Vodan je bila deveta. Kvalifikacije za nedeljsko tekmo se začnejo ob 14. uri, prva serija tekme pa ob 15.20. Dogajanje seveda v živo spremljamo na Sportalu.

Nosilka rumene majice vodilne v svetovnem pokalu Nika Prevc se je v soboto, tako kot na moški tekmi v poletih njen brat Domen Prevc, znašla v tesnem dvoboju z domačinko Liso Eder in jo ugnala za tri točke. Vse ostale tekmovalke so zaostale več kot 20 točk. Najboljša slovenska skakalka vseh časov je v soboto prišla do 14. zmage v sezoni svetovnega pokala, skupno pa 36. v karieri. Največ v zgodovini jih ima Japonka Sara Takanaši s 63.

Ob Niki Prevc bodo kvalifikacije za nedeljsko tekmo v Hinzenbachu začele še v soboto devetouvrščena Nika Vodan ter Katra Komar, Taja Bodlaj, Jerica Jesenko in Nina Kontrec, ki so na prvi tekmi ostale brez točk.

Smučarski skoki, Hinzenbach, kvalifikacije (ž):

Medtem ko ima Domen Prevc devet tekem pred koncem sezone 693 točk naskoka pred Japoncem Rjojujem Kobajašijem, si je Nika Prevc osem tekem pred zaključkom sezone nabrala 566 točk prednosti pred Japonko Nozomi Marujamo. Veliki kristalni globus bi lahko tako oba proslavila že v Lahtiju prihodnji konec tedna.