Cedevita Olimpija že v prvem polčasu naredila dovolj za 11. zmago

Košarkarji Cedevite Olimpije v 17., predzadnjem krogu EuroCupa v Hamburgu z 88:74 premagali domačo ekipo Veolia Towers. Že ob polčasu so vodili s 50:32. Tako so krog pred koncem rednega dela presegli izkupiček iz prejšnje tekmovalne sezone ter hkrati izenačili dosežek iz sezone 2021/22, ko so v rednem delu evropske lige zbrali 11 zmag. Tretje mesto po rednem delu pomeni prednost domačega terena v četrtfinalu.

Na vrhu lestvice skupine A je Hapoel iz Jeruzalema s 13 zmagami in štirimi porazi. Na drugem mestu mu sledi Bahčešehir, ki ima dve zmagi manj, enako tretja Cedevita Olimpija. Za njima sta Venezia in Manresa. Ljubljanska ekipa bi imela s tretjim mestom prednost domačega terena v četrtfinalu. Se pa Cedevita Olimpija še lahko zavihti tudi na drugo mesto, če v zadnjem krogu zmaga na gostovanju pri Slasku in obenem Neptunas preseneti Bahčešehir.

Foto: Tine Ružič/Cedevita Olimpija Da lahko dobijo tudi tekmo v drugem največjem nemškem mestu, je bilo hitro jasno. Novinec v dresu Cedevite Olimpije Matthew Hurt je s sedmimi točkami poskrbel za vodstvo gostov že sredi prve četrtine, za prvo dvomestno prednost pa kapetan Jaka Blažič, potem ko je minuto do konca dosegel pet zaporednih točk (23:12). Po uvodnih 10 minutah je bilo na semaforju 16:25.

Thomas Kennedy (štiri točke) si je sredi druge četrtine, ko je Cedevita Olimpija vodila za 14 točk, zvil gleženj. Hamburg se je zatem približal na sedem točk, a je sledil niz treh zaporednih trojk Olimpije (32:45). Dve je zadel Hurt (že 13 njegovih točk) in eno Joseph Girrard. Do konca polčasa so gostje prednost povišali na 18 točk (32:50). Razigral se je še Umoja Gibson, ki je dal 12 točk.

Jaka Blažič je dal šest točk. Foto: Tine Ružič/Cedevita Olimpija Nadaljevanje tekme je bilo za Ljubljančane rutinsko. Tretjo četrtino so za točko dobili Nemci, četrto pa za tri, a je Cedevita Olimpija zlahka obdržala visoko prednost. Vmes je povedla tudi za 20 točk. Za zmago z 88:74 je Hurt prispeval 15 točk, Gibson 13, Luka Brajković in Aleksej Nikolić po 10, Girrard in DJ Stewart pa po devet. Najboljši strelec tekme je bil sicer košarkar Hamburga, Ross Williams (20 točk).

Zadnjo tekmo rednega dela sezone Cedevita Olimpija v torek igra proti Slasku.

EuroCup, 17. krog:

Torek, 3. februar:

Sreda, 4. februar:

Četrtek, 5. februar:

Lestvici: