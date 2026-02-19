Kdo v veliki finale?

Šenčur bo danes in v petek prizorišče zaključnih bojev v pokalu Spar in ženskem tekmovanju za pokalni naslov. Polfinalna para sta Cedevita Olimpija in Kansai Helios ter GGD Šenčur - Krka. Prva tekma bo ob 17. uri, druga pa 20.00.

V petek bosta sledila oba finala, najprej ženski med Cinkarno Celje in Maribor ter ob 20. uri še moški.

Ljubljančani se bodo potegovali za peti zaporedni naslov in skupno 25. Cedevita Olimpija od pokala 2021 ni izgubila niti ene domače lovorike. Tedaj jih je v polfinalu izločila Krka, finala v vseh treh tekmovanjih, ligi OTP banka, pokalu Spar ali superpokalu, pa ni izgubila že od februarja 2020. V Šenčurju se bo torej potegovala tudi za 15. zaporedni domači naslov.

Krka je doslej štirikrat osvojila pokalno tekmovanje, nazadnje 2021, Kansai Helios se lahko pohvali z naslovom iz 2007, GGD Šenčur pa je doslej enkrat igral v finalu (2018) in je še brez lovorike.

Pokal Spar, polfinale

Četrtek, 19. februar: