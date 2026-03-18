Sreda,
18. 3. 2026,
13.24

dm tek za ženske 30. maja praznuje 20 let

Eden najprepoznavnejših športno-družabnih dogodkov v Sloveniji letos praznuje pomemben jubilej. 20. dm tek za ženske bo v soboto, 30. maja, v ljubljanskem parku Tivoli, kjer se vsako leto zbere več tisoč tekačic iz vse Slovenije. Jubilejna izvedba bo poleg tradicionalnega teka prinesla tudi nekaj dodatnih aktivnosti in presenečenj, s katerimi bo dm Slovenija obeležil dve desetletji gibanja, povezovanja in dobrega počutja. Prijave na jubilejni, 20. dm tek za ženske se odprejo 25. marca.

V dveh desetletjih se je dm tek za ženske razvil v največji ženski tekaški dogodek v Sloveniji ter v simbol skupnosti, pozitivne energije in aktivnega življenjskega sloga. Vsako leto konec maja park Tivoli napolnijo tekačice različnih generacij – od rekreativk do izkušenih tekačic –, vse pa povezuje želja po gibanju, dobrem počutju in druženju.

dm tek | Foto: Žiga Intihar Foto: Žiga Intihar Dogodek že od začetka ženske spodbuja k skrbi za svoje telesno in duševno zdravje, hkrati pa ustvarja prostor, kjer se spletajo nova prijateljstva in kjer je v ospredju dobra volja. Poleg teka na 5 in 10 kilometrov bo tudi letos otroški Oskarjev tek, namenjen najmlajšim tekačem, starim od 2 do 12 let.

Pomemben del dm teka za ženske ostaja tudi dobrodelna nota. S številnimi pobudami in akcijami je dm Slovenija skupaj z udeleženkami čez leta podprl različne družbeno odgovorne projekte. Lani je tako v okviru dobrodelne akcije doniral 13.644 paketov higienskih vložkov organizaciji Anina zvezdica in s tem pomagal opozoriti na menstrualno revščino.

Tudi letos organizatorji pripravljajo bogat spremljevalni program, poln navdihujočih vsebin, športnih aktivnosti in zabave, ki vsako leto dodatno obogati tekaški dan.

20 let dm teka za ženske v številkah

✓ Več kot 80 tisoč udeleženk v 20 letih.
✓ Pet- in desetkilometrski tekaški razdalji.
✓ Približno 600 tisoč kilometrov, ki so jih udeleženke skupaj pretekle, kar pomeni približno 15-kratni obseg Zemlje.

Zanimiva dejstva o dm teku za ženske

  • Prvi dm tek za ženske je potekal leta 2006.
  • Dogodek poleg teka za odrasle vključuje tudi Oskarjev tek za otroke od 2 do 12 let, ki najmlajše spodbuja h gibanju.
  • dm tek za ženske skozi leta ohranja tudi močno dobrodelno noto, saj z različnimi pobudami podpira družbeno pomembne projekte.

Več informacij o letošnjem programu in jubilejnih aktivnostih dm teka za ženske razkrijejo kmalu.

Naročnik oglasne vsebine je DM DROGERIE MARKT, D. O. O.

