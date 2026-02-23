Vojno v Ukrajini je treba ustaviti, je dan pred četrto obletnico začetka ruskega napada na Ukrajino v Bruslju povedala zunanja ministrica Tanja Fajon. Ob prihodu na zasedanje zunanjih ministrov EU je podprla pritisk na Rusijo in predlog 20. svežnja evropskih sankcij proti njej. Glede tega danes sicer ni pričakovati napredka.

"Zima je tu, mraz je in ljudje resnično trpijo – civilisti, ženske, otroci. To ne sme postati nova normalnost. Ustaviti moramo to vojno, Rusijo moramo prisiliti, da bo sprejela prekinitev ognja, pravičen in trajen mir za Ukrajino," je dan pred obletnico začetka ruskega napada na Ukrajino povedala Fajon.

Ministri o novem svežnju sankcij, Madžarska ga blokira

Slovenija po njenih besedah podpira pritisk na Moskvo, vključno s predlogom 20. svežnja sankcij EU, o katerem bodo danes razpravljali zunanji ministri držav članic.

Cilj je bil, da bi Unija nov sveženj sankcij proti Rusiji, ki med drugim vključuje omejevalne ukrepe na področjih energetike, finančnih storitev in trgovine, sprejela pred torkovo obletnico. Vendar pa visoka zunanjepolitična predstavnica EU Kaja Kallas danes ne pričakuje napredka, saj Madžarska blokira sprejetje.

Ministrica @tfajon 🇸🇮 se bo v Bruslju udeležila rednega zasedanja Sveta #EU za zunanje zadeve #FAC.



Tokrat na dnevnem redu:



✅ ruska agresija na Ukrajino 🇺🇦,

✅ razmere na #BližnjiVzhod,

✅ tuje manipuliranje z informacijami in vmešavanje #FIMI. pic.twitter.com/b0Nd2JwRMg — MFEA Slovenia (@MZEZ_RS) February 22, 2026

Madžarski zunanji minister Peter Szijjarto je v nedeljo napovedal, da bo Budimpešta nov sveženj ukrepov proti Moskvi blokirala, dokler Ukrajina ne bo ponovno vzpostavila tranzita nafte prek naftovoda Družba na Madžarsko in Slovaško.

Kallas je glede tega poudarila, da ne bi smeli povezovati stvari, ki niso povezane med seboj. "Vendar pa jim prisluhnimo, da razložijo, zakaj ukrepe blokirajo, in videli bomo, ali obstajajo možnosti, da bi to presegli," je povedala.

Kot je dodala, bo danes z zunanjimi ministri članic Unije razpravljala tudi o tem, kaj mora Evropa v morebitnih pogovorih z Rusijo zahtevati od nje, saj je v trenutnih mirovnih pogajanjih pod okriljem ZDA pritiskov k popuščanju deležna predvsem Ukrajina. Med drugim bi morala po njenem mnenju Rusija umakniti vse svoje sile iz drugih držav, kot sta Gruzija in Moldavija. "Tako bi nekoliko uravnotežili položaj v pogajanjih in se osredotočili na to, da Rusija nadaljuje napade na svoje sosede," je pojasnila visoka zunanjepolitična predstavnica Unije.

To je po poročanju portala Radio Free Europe ena od zahtev, ki jih je Kallas pred dnevi državam članicam predlagala v dokumentu o evropskih interesih v pogajanjih o miru v Ukrajini. Na seznamu so med drugim še zahteve, da Rusija omeji število vojakov, izvede svobodne in poštene volitve, prispeva k obnovi Ukrajine ter ustavi kibernetske napade in vmešavanje v volitve v Evropi.