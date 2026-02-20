Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
A. Ž.

Petek,
20. 2. 2026,
14.02

Osveženo pred

6 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Rusija Ukrajina F-16

Petek, 20. 2. 2026, 14.02

6 minut

Šok za Rusijo. So ameriški bojni piloti že del spopadov na ukrajinskem nebu?

Avtor:
A. Ž.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
F-16 | Med ameriškimi piloti, ki naj bi pomagali Ukrajincem, naj bi bili tudi veterani vojne v Afganistanu. Na fotografiji: F-16 ukrajinskih letalskih sil. | Foto Guliverimage

Med ameriškimi piloti, ki naj bi pomagali Ukrajincem, naj bi bili tudi veterani vojne v Afganistanu. Na fotografiji: F-16 ukrajinskih letalskih sil.

Foto: Guliverimage

Izkušeni piloti F-16 iz ZDA in Nizozemske naj bi po poročanju medijev podpirali Ukrajino pri obrambi pred ruskimi raketnimi napadi. Ukrajinske zračne sile uradno zanikajo sodelovanje tujih pilotov.

Mednarodno enoto naj bi sestavljali ukrajinski in zahodni piloti, ki so posebej usposobljeni za prestrezanje ruskih raket kratkega dosega in brezpilotnih letal šahed.

Uspehi pilotov F-16 na ukrajinskem nebu

Vendar pa ukrajinske zračne sile uradno zanikajo vpletenost tujih pilotov: tiskovni predstavnik Jurij Ihnat je takšna poročila označil za netočna in neutemeljena ter poudaril, da takšne enote ne obstajajo. Uradni ukrajinski viri, kot sta ministrstvo za obrambo in zračne sile, prav tako niso potrdili informacij o tujih pilotih, piše nemški medij Focus.

Letalo A-10
Novice Bodo ta letala v Ukrajini postala strah in trepet Rusov?

Že decembra naj bi piloti F-16 sestrelili 34 od 35 izstreljenih manevrirnih izstrelkov. Januarja letos naj bi en sam pilot nevtraliziral še šest raket. Ukrajinska flota F-16, ki deluje od avgusta lani, je kljub izgubi štirih letal dosegla pomembne uspehe v zračni obrambi.

Veterani z bojnimi izkušnjami

Tuji piloti naj bi delali na šestmesečni rotacijski osnovi, brez uradnih činov v ukrajinskih oboroženih silah, njihove pogodbe pa se lahko po potrebi podaljšajo.

Po poročanju so med njimi ameriški veterani z bojnimi izkušnjami v Afganistanu, pa tudi nizozemski specialisti iz vodilnih evropskih taktičnih letalskih šol za zračno obrambo.

F-35 Nizozemska
Novice Hladna evropska prha za Američane: "V F-35 lahko vdremo kot v iphone"
F-35
Novice Kako lahko ZDA "izklopijo" danska letala F-35
F-35
Novice Ameriški generali zaskrbljeni: To je uspelo Kitajcem
Volodimir Zelenski in JAS 39 gripen
Novice Ukrajinska hladna prha za Trumpa
J-35A
Novice Osuplost na Zahodu: kitajsko supermoderno letalo prvič v akciji
Rusija Ukrajina F-16
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Vrhunska ponudba

Vrhunska ponudba

Odkrijte izbrane televizorje, pametne ure, opremo za fitnes in druge top izdelke v naši E-trgovini. Kupujte brez skrbi – do 24 obrokov brez obresti in z brezplačno dostavo.
Izberite svoj paket Naj

Izberite svoj paket Naj

V času olimpijskih iger izkoristite top ponudbo in s paketi Naj za naše olimpijce v Cortini navijajte neomejeno.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.