Šok za Rusijo. So ameriški bojni piloti že del spopadov na ukrajinskem nebu?

Izkušeni piloti F-16 iz ZDA in Nizozemske naj bi po poročanju medijev podpirali Ukrajino pri obrambi pred ruskimi raketnimi napadi. Ukrajinske zračne sile uradno zanikajo sodelovanje tujih pilotov.

Mednarodno enoto naj bi sestavljali ukrajinski in zahodni piloti, ki so posebej usposobljeni za prestrezanje ruskih raket kratkega dosega in brezpilotnih letal šahed.

Uspehi pilotov F-16 na ukrajinskem nebu

Vendar pa ukrajinske zračne sile uradno zanikajo vpletenost tujih pilotov: tiskovni predstavnik Jurij Ihnat je takšna poročila označil za netočna in neutemeljena ter poudaril, da takšne enote ne obstajajo. Uradni ukrajinski viri, kot sta ministrstvo za obrambo in zračne sile, prav tako niso potrdili informacij o tujih pilotih, piše nemški medij Focus.

Že decembra naj bi piloti F-16 sestrelili 34 od 35 izstreljenih manevrirnih izstrelkov. Januarja letos naj bi en sam pilot nevtraliziral še šest raket. Ukrajinska flota F-16, ki deluje od avgusta lani, je kljub izgubi štirih letal dosegla pomembne uspehe v zračni obrambi.

Veterani z bojnimi izkušnjami

Tuji piloti naj bi delali na šestmesečni rotacijski osnovi, brez uradnih činov v ukrajinskih oboroženih silah, njihove pogodbe pa se lahko po potrebi podaljšajo.

Po poročanju so med njimi ameriški veterani z bojnimi izkušnjami v Afganistanu, pa tudi nizozemski specialisti iz vodilnih evropskih taktičnih letalskih šol za zračno obrambo.