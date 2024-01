Bodo ta letala v Ukrajini postala strah in trepet Rusov?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ukrajina nujno potrebuje zahodna bojna letala. Kot pravi ukrajinski generalpolkovnik Oleksandr Sirski, si Ukrajina želi ameriško jurišno letalo A-10. To letalo so Američani v času hladne vojne v prvi vrsti zasnovali za uničevanje sovjetskih tankovskih enot v morebitnem spopadu med Natom in Sovjetsko zvezo.

A-10, ki je oborožen s 30-milimetrskimi topovi, ki izstreljuje strelivo z osiromašenim uranom, ni bil nikoli uporabljen za boj proti sovjetskim tankom, so ga pa Američani uspešno uporabljali v Iraku in Afganistanu. Niso napadali oklepnih enot, ampak gverilce, ko so ameriške enote padle v njihove pasti.

Trpežno letalo, ki se bojuje blizu tal

Letalo je zgrajeno tako, da lahko manevrira zelo blizu tal in pri nizkih hitrostih ter pri tem z vrtečim večcevnim topom napada sovražnik. Lahko vzleta s kratkih vzletno-pristajalnih stez in se lahko vzdržuje tudi na začasnih letališčih. Poleg tega je zgrajeno tako, da ostane v zraku tudi v primeru hude poškodbe.

Skupno je bilo od leta 1975 naprej izdelanih več kot 700 A-10. Danes jih deluje še 280. Uporablja jih le ameriška vojska. V prid dobavi v Ukrajino govori dejstvo, da naj bi ameriška vojska letala A-10 nehala uporabljati do leta 2028, piše nemški medij Stern.

Šibke točke A-10 pri morebitni uporabi v Ukrajini

Obstajajo pa tudi razlogi, ki preprečujejo uporabo A-10 v vojni v Ukrajini. A-10 je zasnovan za napade s kratke razdalje na zemeljske cilje. V Ukrajini je to nemogoče. Kopensko jurišno letalo namreč lahko prevzame to vlogo le, če ima njegova lastna stran premoč v zraku nad bojiščem. V Ukrajini o tem ne more biti govora, saj ukrajinska stran nima prevlade v zraku, piše Stern.

Od sedemdesetih let prejšnjega stoletja naprej je prišlo tudi do napredka v protiletalski obrambi. A-10 bi nad bojnim poljem bi Rusi napadli z vsem protiletalskim orožjem, ki ga imajo. Vendar pa bi lahko v Ukrajini A-10 opravljal drugačno vlogo. Lahko bi izstreljeval manevrirne izstrelke, kot sta taurus ali storm shadow, na oddaljene cilje.

Tehnične in politične ovira za dobavo jurišnih letal

Ovira za dobavo letal ukrajinski vojski je tudi zastarelost letal A-10, zaradi česar jih Američani tudi opuščajo. Skorajšnjemu odhodu iz uporabe bodo verjetno prilagojene tudi zmogljivosti rezervnih delov in popravil. Prav tako je malo verjetno, da bo v zadnjih letih življenjske dobe sistema načrtovali kakšno pomembno usposabljanje novih pilotov in tehnikov.

Obstajajo tudi politični problemi, ki ovirajo dobavo letal Ukrajini. Letalo in spremljevalna logistika je vedno zelo drag sistem. In trenutno nič ne kaže, da bodo ZDA v volilnem letu Ukrajincem dali A-10.

Še posebej, ker je bil A-10 vedno zelo čustvena in eksplozivna tema v ZDA že pred ukrajinsko vojno. Ne smemo pozabiti, da F-16, ki naj bi prišli v Ukrajino, ne zagotavljajo neposredno ZDA, ampak bodo prišli iz Danske, Belgije in Norveške. Obvoz prek manjših zaveznikov pa ni mogoč pri A-10, ker njim letijo samo letalske sile ZDA, še piše Stern.