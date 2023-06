Je to rusko orožje največji strah in trepet Ukrajine?

Ukrajinci so v začetku junija sprožili dolgo napovedovano protiofenzivo. Ena od glavnih ciljev protiofenzive naj bi bila preboj ruskih obrambnih črt na t. i. južni fronti (to je fronta v regiji Zaporožje) in prodor do Azovskega morja. S tem bi med drugim pretrgali kopensko povezavo med Krimom in ozemljem Rusije.

Leopardi za preboj ruskih obrambnih črt

Za preboj južne fronte ukrajinska vojska uporablja tudi ameriške oklepnike bradley in nemške tanke leopard 2. Ruske sile prodor ukrajinskih oklepnih enot skušajo preprečiti zlasti z uporabo bojnih helikopterjev Ka-52.

Britanska obveščevalna služba je v soboto sporočila, da je ruska vojska po začetku ukrajinske protiofenzive v zaledje južne fronte na letališče v Berdjansku pripeljala še več kot dodatnih dvajset omenjenih helikopterjev. S temi dodatnimi helikopterji je po britanskih navedbah Rusiji uspelo vzpostaviti prevlado v zraku na južni fronti.

Ruska zračna premoč na južni fronti

O ruski zračni premoči na jugu je nedavno govorila tudi namestnica ukrajinskega obrambnega ministra Hana Maljar, piše nemški medij t-online. Po poročanju spletne revije The War Zone ruski vojaški blogerji vse pogosteje poročajo o uspehu jurišnih helikopterjev. Uradno nepotrjena poročila govorijo o desetinah ukrajinskih vozil, uničenih iz zraka.

There is some evidence that this was true in the initial days of the offensive: "The lack of forward-deployed Ukrainian mobile SHORAD has left a ‘dead zone’ in which the Ka-52 can operate with a greater degree of safety than in the past."https://t.co/LmgpJUdVrN — Franz-Stefan Gady (@HoansSolo) June 16, 2023

Bojne helikopterje Ka-52 izdeluje rusko orožarsko podjetje Kamov iz okolice Moskve. Gre za dvosedežno različico bojnega helikopterja Ka-50. Medtem ko ima enosedežna različica vzdevek črni morski pes, se je dvosedežne različice oprijelo ime aligator. Helikopterja sta bil razvita v zgodnjih osemdesetih letih prejšnjega stoletja in jih od takrat nenehno izboljšujejo.

Oborožitev Ka-52

Helikopterja imata dva glavna rotorja, ki sta nameščena drug nad drugim, zaradi česar je repni rotor nepotreben. Ka-50 in Ka-52 dosežeta do 300 kilometrov na uro in ju je mogoče uporabiti v radiju 460 kilometrov.

Helikopterja sta opremljena s topom, lahko pa izstrelita tudi različne vrste izstrelkov. Po podatkih The War Zone uporabljata predvsem protitankovske rakete tipa 9M120-1 Ataka-1 in 9A4172K Vihr-1. Helikopterji so lasersko vodeni in lahko letijo do deset kilometrov. Po mnenju Guya Plopskyja, avtorja številnih člankov o ruskih zračnih silah, imajo helikopterji Ka-52 prednost v dosegu pred drugimi ruskimi modeli.

Preslabotna ukrajinska zračna obramba na južni fronti?

To, da se ti helikopterji zdaj uporabljajo na fronti v južni Ukrajini, je morda tudi posledica dejstva, da je tukaj očitno manj ukrajinske protizračne obrambe. Napredujoče enote so takrat manj zaščitene in so lahka tarča za hitre bojne ladje, piše t-online.

Rusi so Ka-52 uporabili tudi na začetku vojne v Ukrajini. Na fotografiji je ruski Ka-52, ki je februarja lani poškodovan moral pristati v okolici Kijeva. Foto: Guliverimage

"Trenutno se zdi, da so številni cilji, ki jih je napadel Ka-52, vozila, ki so blizu ukrajinskih črt ali pred njimi," je Plopsky povedal za The War Zone. "V takih primerih Ukrajinci nimajo vmes protizračne obrambe kratkega dosega."

Ahilova peta aligatorjev?

Toda po besedah ​​Plopskega ima Ka-52 šibko točko: ko izstreli rakete Vihr, mora biti helikopter skoraj pol minute v zraku, da z laserjem označi tarčo za raketo. V tem položaju je zelo ranljiv za radarske protiletalske rakete.