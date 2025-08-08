Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Na. R., STA

Petek,
8. 8. 2025,
6.40

Volodimir Zelenski Vladimir Putin Donald Trump dogovor vojska Ukrajina Rusija ZDA

Petek, 8. 8. 2025, 6.40

31 minut

Vojna v Ukrajini

Trumpov rok za premirje v Ukrajini se danes izteče

Na. R., STA

Putin ne podlega pritisku Trumpa s sankcijami. Rusija je v zadnjih mesecih kljub prizadevanjem Trumpa in treh krogih pogovorov z Ukrajino v Istanbulu še okrepila napade na Ukrajino.

Putin ne podlega pritisku Trumpa s sankcijami. Rusija je v zadnjih mesecih kljub prizadevanjem Trumpa in treh krogih pogovorov z Ukrajino v Istanbulu še okrepila napade na Ukrajino.

Foto: Reuters

Desetdnevni rok za dosego premirja v Ukrajini, ki ga je ameriški predsednik Donald Trump dal ruskemu kolegu Vladimirju Putinu, se bo danes iztekel. Ker do premirja ni prišlo, bi lahko v skladu s Trumpovimi grožnjami sedaj Washington sprejel odločitve o morebitnih ukrepih proti Moskvi.

Pregled odmevnejših dogodkov dneva:

6.30 Trumpov rok za premirje v Ukrajini se danes izteče

6.30 Trumpov rok za premirje v Ukrajini se danes izteče

Trump si od začetka mandata prizadeva doseči premirje v Ukrajini in skuša vršiti pritisk na Rusijo, vendar mu to za zdaj ne uspeva. Putinu je sprva postavil 50-dnevni rok za dosego premirja, v nasprotnem primeru pa zagrozil s carinami na uvoz iz držav, ki kupujejo rusko nafto in plin. Ta rok je pozneje še skrajšal, danes pa se bo iztekel.

Trump je sicer v sredo sporočil, da se je pripravljen srečati s Putinom in ukrajinskim predsednikom Volodmirjem Zelenskim. V Moskvi so nato v četrtek potrdili, da je za prihodnji teden načrtovano srečanje med Trumpom in Putinom.

Zelenski je medtem v četrtek znova pozval k srečanju med njim in Putinom za končanje vojne v Ukrajini. Prepričan je, da je lahko iskanje rešitev za dosego trajnega miru učinkovito le na ravni voditeljev držav. Ruski predsednik pa je glede morebitnega srečanja z Zelenskim dejal, da je to možno, a morajo biti za to izpolnjeni ustrezni pogoji, kar pa je po njegovem še daleč.

Ugrabljeni otroci
Vladimir Putin
Buča
Volodimir Zelenski Vladimir Putin Donald Trump dogovor vojska Ukrajina Rusija ZDA
