Desetdnevni rok za dosego premirja v Ukrajini, ki ga je ameriški predsednik Donald Trump dal ruskemu kolegu Vladimirju Putinu, se bo danes iztekel. Ker do premirja ni prišlo, bi lahko v skladu s Trumpovimi grožnjami sedaj Washington sprejel odločitve o morebitnih ukrepih proti Moskvi.

Pregled odmevnejših dogodkov dneva:



6.30 Trumpov rok za premirje v Ukrajini se danes izteče

Trump si od začetka mandata prizadeva doseči premirje v Ukrajini in skuša vršiti pritisk na Rusijo, vendar mu to za zdaj ne uspeva. Putinu je sprva postavil 50-dnevni rok za dosego premirja, v nasprotnem primeru pa zagrozil s carinami na uvoz iz držav, ki kupujejo rusko nafto in plin. Ta rok je pozneje še skrajšal, danes pa se bo iztekel.

Trump je sicer v sredo sporočil, da se je pripravljen srečati s Putinom in ukrajinskim predsednikom Volodmirjem Zelenskim. V Moskvi so nato v četrtek potrdili, da je za prihodnji teden načrtovano srečanje med Trumpom in Putinom.

Zelenski je medtem v četrtek znova pozval k srečanju med njim in Putinom za končanje vojne v Ukrajini. Prepričan je, da je lahko iskanje rešitev za dosego trajnega miru učinkovito le na ravni voditeljev držav. Ruski predsednik pa je glede morebitnega srečanja z Zelenskim dejal, da je to možno, a morajo biti za to izpolnjeni ustrezni pogoji, kar pa je po njegovem še daleč.