Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Matic Tomšič

Avtor:
Matic Tomšič

Ponedeljek,
3. 11. 2025,
16.45

Osveženo pred

1 ura, 2 minuti

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,13

Natisni članek

Natisni članek
Nemčija sankcije Vojna v Ukrajini Ukrajina Rusija

Ponedeljek, 3. 11. 2025, 16.45

1 ura, 2 minuti

Načrt iz Nemčije: Tega še nismo naredili Rusiji, pa bi morali

Matic Tomšič

Avtor:
Matic Tomšič

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,13
Lars Klingbeil | Nemški podkancler Lars Klingbeil: "Ne morem razumeti, zakaj so Putinu še vedno odprta vrata evropskega trga jekla." | Foto Guliverimage

Nemški podkancler Lars Klingbeil: "Ne morem razumeti, zakaj so Putinu še vedno odprta vrata evropskega trga jekla."

Foto: Guliverimage

Lars Klingbeil, nemški podkancler in zvezni minister za finance v kabinetu Friedricha Merza, poziva k sprejetju strožjih gospodarskih ukrepov proti Rusiji, osredotočiti pa se želi predvsem na prepoved uvoza ruskega jekla v Evropo.

Evropa mora takoj prekiniti uvoz ruskega surovega jekla oz. jeklenih plošč iz Rusije, je pred vrhom jeklarske industrije, ki ga bo v četrtek gostila nemška vlada, za televizijo Ntv dejal Lars Klingbeil, nemški podkancler in zvezni minister za finance.

ukrajina ukrajinska vojska vojna
Novice Obsežen napad Ukrajine: v naftni rafineriji Saratov izbruhnil požar

Jeklene plošče – surovina, ki jo proizvajajo v Rusiji, obdelajo pa jo podjetja v Evropi – so po besedah Klingbeila še vedno izvzete iz gospodarskih sankcij, ki so bile zaradi invazije Ukrajine od februarja 2022 uvedene proti Rusiji.

Jeklo v enem od ruskih pristanišč čaka na nalaganje na tovorno ladjo. | Foto: Shutterstock Jeklo v enem od ruskih pristanišč čaka na nalaganje na tovorno ladjo. Foto: Shutterstock

Pojav, ki ga ni mogoče pojasniti

Nemški podkancler je za Ntv še izrazil mnenje, da mu je izjema za jeklo, kar zadeva prepoved uvoza iz Rusije oz. sankcionirane surovine, docela nerazumljiva.

Alia Roza
Novice Putinova seksualna vohunka razkrila metode zapeljevanja

"Nobenemu zaposlenemu v naši jeklarski industriji ne moremo pojasniti, zakaj so vrata trga jekla v Evropi še vedno na široko odprta Vladimirju Putinu," je dejal Klingbeil. 

Obdelava jekla v nemškem jeklarskem velikanu Thyssenkrupp Steel | Foto: Guliverimage Obdelava jekla v nemškem jeklarskem velikanu Thyssenkrupp Steel Foto: Guliverimage
Evropska unija je pred nekaj manj kot dvema tednoma, 23. oktobra, sprejela že 19. sveženj sankcij proti Rusiji. Ta med drugim vključuje prepoved uvoza ruskega utekočinjenega plina, ki bo začel veljati v roku šestih mesecev za sklenjene kratkoročne pogodbe in od 1. januarja 2027 za dolgoročne pogodbe med uvozniki v Evropi in proizvajalci plina v Rusiji, ter sankcije proti 117 dodatnim tankerjem v ruski t. i. senčni ladijski floti. 

Nemčija sankcije Vojna v Ukrajini Ukrajina Rusija
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.