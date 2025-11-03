Načrt iz Nemčije: Tega še nismo naredili Rusiji, pa bi morali

Lars Klingbeil, nemški podkancler in zvezni minister za finance v kabinetu Friedricha Merza, poziva k sprejetju strožjih gospodarskih ukrepov proti Rusiji, osredotočiti pa se želi predvsem na prepoved uvoza ruskega jekla v Evropo.

Evropa mora takoj prekiniti uvoz ruskega surovega jekla oz. jeklenih plošč iz Rusije, je pred vrhom jeklarske industrije, ki ga bo v četrtek gostila nemška vlada, za televizijo Ntv dejal Lars Klingbeil, nemški podkancler in zvezni minister za finance.

Jeklene plošče – surovina, ki jo proizvajajo v Rusiji, obdelajo pa jo podjetja v Evropi – so po besedah Klingbeila še vedno izvzete iz gospodarskih sankcij, ki so bile zaradi invazije Ukrajine od februarja 2022 uvedene proti Rusiji.

Jeklo v enem od ruskih pristanišč čaka na nalaganje na tovorno ladjo. Foto: Shutterstock

Pojav, ki ga ni mogoče pojasniti

Nemški podkancler je za Ntv še izrazil mnenje, da mu je izjema za jeklo, kar zadeva prepoved uvoza iz Rusije oz. sankcionirane surovine, docela nerazumljiva.

"Nobenemu zaposlenemu v naši jeklarski industriji ne moremo pojasniti, zakaj so vrata trga jekla v Evropi še vedno na široko odprta Vladimirju Putinu," je dejal Klingbeil.

Obdelava jekla v nemškem jeklarskem velikanu Thyssenkrupp Steel Foto: Guliverimage

Evropska unija je pred nekaj manj kot dvema tednoma, 23. oktobra, sprejela že 19. sveženj sankcij proti Rusiji. Ta med drugim vključuje prepoved uvoza ruskega utekočinjenega plina, ki bo začel veljati v roku šestih mesecev za sklenjene kratkoročne pogodbe in od 1. januarja 2027 za dolgoročne pogodbe med uvozniki v Evropi in proizvajalci plina v Rusiji, ter sankcije proti 117 dodatnim tankerjem v ruski t. i. senčni ladijski floti.