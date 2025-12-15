Kam vas bo letos peljal Božiček? Praznično presenečenje, ki si ga želi vsak.

Verjetno med nami ni nikogar, ki ne bi že po prvih tonih prepoznal božične pesmi Melanie Thornton Wonderful Dream (Holidays Are Coming), tiste melodije, ki nas vsako leto nežno popelje v praznično vzdušje. Prikliče nam podobe bleščečih lučk, snežink, toplih druženj in seveda kultnega rdečega tovornjaka, ki oznanja prihod praznikov. Ni naključje, da je prav ta pesem postala simbol Coca-Cole, Coca-Cola pa simbol topline, bližine in prazničnih trenutkov, ki jih komaj čakamo vse leto. December brez Coca-Cole? Za mnoge nepredstavljivo. In prav v tem prazničnem času vas v trgovinah Lidl ob nakupu izdelkov Coca-Cola čaka posebna nagradna igra , ki bo praznike naredila še bolj iskrive.

Okusi, ki ustvarjajo praznično vzdušje

December je čas, ko se življenje nekoliko ustavi, pa čeprav se nam zdi, da neprestano nekam hitimo. Veliko več časa preživimo z družino in prijatelji, s katerimi skupaj ustvarjamo nove spomine ob polni mizi, žvenketu kozarcev in smehu.

Foto: Shutterstock

Na mizah se znajdejo praznični piškoti, diši po cimetu in vanilji, kamini prasketajo, otroci nestrpno pogledujejo proti smrečici, odrasli pa se prepustimo občutku topline doma, ki je še bolj poudarjen, če je zunaj pokrajina prekrita s snegom. Prav v teh trenutkih nas pogosto spremlja Coca-Cola, kot drobna, a pomembna pika na i druženju, obdarovanju in prazničnim filmom.

Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta, Sprite, Schweppes ali Monster so del prazničnih omizij, novoletnih žurov in sproščenih popoldnevov, ko se zberemo s prijatelji ali družino. Tokrat pa imajo vaši najljubši okusi še eno nalogo: prinašajo priložnost za osvojitev resnično izjemnih nagrad.

Lidl in Coca-Cola razveseljujeta z nagradno igro

Lidl Slovenija in Coca-Cola HBC Slovenija sta skupaj pripravila praznično nagradno igro, ki bo potekala vse do 24. decembra 2025. V tem času lahko v nagradni igri sodelujete na izjemno preprost način prek aplikacije Lidl Plus ali pa s SMS-sporočilom. S sodelovanjem v nagradni igri se boste potegovali za nagrade v skupni vrednosti kar 20 tisoč evrov.

Foto: LIDL SLOVENIJA D.O.O.

Božiček obdaruje in bogato nagrajuje: nagradni sklad v vrednosti 20 tisoč evrov

Tako kot v legendarnem videospotu pesmi Wonderful Dream (Holidays Are Coming) Božiček s svojim rdečim tovornjakom pripelje Coca-Colo in z njo praznično čarobnost, je letos pripeljal nekaj prav posebnega v Lidl, kjer vas zdaj čaka nagradni sklad, ki bo srečnim nagrajencem polepšal konec leta.

Nagradni sklad je prava uresničitev prazničnih želja. Srečni izžrebanci bodo prejeli eno izmed naslednjih nagrad:

2-krat potovalni darilni bon v vrednosti 3.000 evrov,

2-krat potovalni darilni bon v vrednosti 2.000 evrov,

12-krat Lidlova darilna kartica v vrednosti 500 evrov,

10-krat Lidlova darilna kartica v vrednosti 200 evrov.

Medtem ko bodo potovalni boni nagrajencem prinesli nove priložnosti za razvajanje, oddih ali sanjske počitnice, pa so Lidlove darilne kartice zagotovilo za brezskrbne praznične nakupe in obložene mize. Skupna vrednost 20 tisoč evrov pomeni, da je priložnosti veliko oziroma dovolj, da morda prav letos Božiček potrka na vaša vrata.

Foto: Bojan Puhek

Sodelovanje je preprosto in hitro

Kako torej sodelovati? Zelo preprosto.

Prvi način je prek aplikacije Lidl Plus. Na pametni telefon si naložite aplikacijo in ustvarite uporabniški račun. Nato v katerikoli trgovini Lidl v Sloveniji v času trajanja nagradne igre kupite vsaj en izdelek blagovne znamke Coca-Cola: Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta, Sprite, Schweppes ali Monster. Na blagajni se identificirajte s svojo kartico Lidl Plus. Za vsak tak nakup boste v aplikacijo prejeli eno digitalno kartico, ne glede na to, koliko izdelkov bo vključeval vaš račun.

Ko boste imeli v aplikaciji vsaj eno digitalno kartico, preprosto kliknite "Sprejemam pogoje" in "želim sodelovati" in že boste v igri za praznične nagrade. Preprosto, hitro in zabavno, natanko tako, kot mora biti v decembrskem vrvežu.

Foto: Shutterstock

Drugi način sodelovanja je namenjen vsem, ki obožujejo SMS-sporočila. Na številko 6111 pošljete SMS z besedo LIDL, ob tem pa v sporočilo vključite še svojo najljubšo pijačo med sodelujočimi blagovnimi znamkami ter svoje ime, priimek in e-poštni naslov. Primer: LIDL Coca-Cola, Miha Novak, miha.novak@primer.si. S tem se samodejno strinjate s pravili nagradne igre, sodelujete pa lahko do petkrat na dan. Vsak udeleženec lahko osvoji največ eno nagrado, kar zagotavlja poštenost in razigranost celotnega prazničnega žrebanja.

Lidl Plus se res izplača Z aplikacijo Lidl Plus imate vse ugodnosti vedno pri roki: digitalne račune in kupone na enem mestu,

personalizirane popuste glede na svoje nakupe,

preprosto spremljanje nagradne igre in zbranih žigov,

ekskluzivne akcije, ki so na voljo samo v aplikaciji. Če aplikacije še nimate, jo lahko preprosto namestite na svoj telefon – brezplačno in v nekaj sekundah. Nato pa: nakupujte, zbirajte žige in sodelujte v Božičkovi nagradni igri, ki jo v sodelovanju s Coca-Colo omogoča Lidl.

Coca-Cola je del prazničnih spominov

Ko se decembrsko vzdušje prepleta z okusi najljubših pijač, postane jasno, zakaj že generacije prisegajo na Coca-Colo kot spremljevalko praznikov. Njena simbolika presega osvežitev; predstavlja toplino, tradicijo, občutek domačnosti in veselje, ki ga delimo drug z drugim.

Foto: Shutterstock

In letošnjo praznično sezono so ta občutja še močnejša, saj Coca-Cola in Lidl Plus obdarujeta – ne le z okusom, temveč tudi z izjemnimi nagradami, ki bodo morda prav vam polepšale konec leta.

Kupite najljubšo pijačo ali pošljite SMS-sporočilo in že boste v igri

Če želite sodelovati, ne odlašajte. December mine hitreje, kot si mislimo, in morda se prav v teh dneh piše nova zgodba, ki vas bo popeljala na potovanje, razvajanje ali v nakup sanjskih prazničnih daril. Dovolj so že nakup najljubše Coca-Cole, Coca-Cole Zero, Fante, Sprita, Schweppesa ali Monsterja, obisk Lidla in nekaj klikov ali le en SMS, s katerim lahko sodelujete, ne da bi opravili nakup.

Naj bo letošnji december še bolj svetleč, okusen in nepozaben. Morda pa se med vami res skriva naslednji srečni izžrebanec, ki ga bo obdarovala Coca-Cola. Sodelujte, podarite si praznični trenutek in dovolite, da vas preseneti čarobnost, ki je tako zelo značilna prav za ta čas.

© 2024 The Coca-Cola Company. COCA-COLA in COCA-COLA ZERO sta registrirana zaščitna znaka podjetja The Coca-Cola Company.