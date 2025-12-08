Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

R. S.

Ponedeljek,
8. 12. 2025,
14.22

44 minut

Fashion&Friends odprtje trgovina Ljubljana vplivnice

Slovenske vplivnice in modne navdušenke pozdravile novo trgovino

R. S.

Fashion&Friends odprtje | Teja Jugovic, na družabnih omrežjih znana kot Cool Mamacita, na odprtju nove ljubljanske modne trgovine | Foto Nika Uran

Teja Jugovic, na družabnih omrežjih znana kot Cool Mamacita, na odprtju nove ljubljanske modne trgovine

Foto: Nika Uran

Ljubljansko nakupovalno središče Citypark je bogatejše za prvo trgovino Fashion&Friends v Sloveniji. Odprtja so se udeležili številni znani gosti in gostje iz sveta mode, zabave in podjetništva.

"Za Fashion&Friends je danes izjemen dan. Z velikim navdušenjem odpiramo prvo trgovino v Sloveniji in ponosni smo, da se to dogaja prav v Ljubljani. Mesto je prava modna destinacija, kjer se prepletata urbana energija in prefinjen stil, zato je bil naslednji naravni korak, da se približamo tudi slovenskim ljubiteljem mode," je ob odprtju trgovine Fashion&Friends povedal Isak Nuhić.

Veliko pozornosti sta ob prihodu požela TV-vodteljica Nina Osenar in modni oblikovalec Milan Gačanovič - Gacho. | Foto: Nika Uran Veliko pozornosti sta ob prihodu požela TV-vodteljica Nina Osenar in modni oblikovalec Milan Gačanovič - Gacho. Foto: Nika Uran

Odprtja nove modne trgovine v Ljubljani se je udeležila vrsta znanih obrazov. Koga smo tam opazili, si oglejte v fotogaleriji: 

