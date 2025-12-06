Kuhano vino štiri, kranjska klobasa 12 evrov: "Ponudba je luštna, vendar predraga" #video #foto

Ulice stare Ljubljane so na dan odprtja prazničnih luči pokale po šivih, enako živahno je bilo tudi na minuli petkov večer, ko je v prestolnico prišel sveti Miklavž. Odpravili smo se v mesto, se sprehodili med stojnicami, preverili ponudbo in cene ter o tem, kakšno je praznično vzdušje, kašna se jim zdita ponudba in kakšne cene ter kaj si privoščijo, povprašali obiskovalce. Navdušenja nad praznično okrašeno prestolnico niso skrivali, prav tako ne nad ponudbo na stojnicah. Večina še vedno prisega na tradicionalno kuhano vino. Cene se večini zdijo primerne ali pa se vsaj decembra z njimi še ne obremenjujejo, spet drugim predrage. "Ponudba je luštna, vendar draga. Kuhan vinček se mi zdi res predrag. Primerna cena bi bila tri evre", meni eden od sogovornikov. Več utrinkov si poglejte v zgornjem videoposnetku.

Pred tednom dni so v Ljubljani zasijale praznične decembrske luči in v prestolnico privabile številne obiskovalce od blizu in daleč. Praznično osvetljena prestolnica bo na ogled vse do 15. januarja. Razen ogleda praznične okrasitve, obiskovalci lahko prisluhnejo različnim glasbenim koncertom, otroke pa bosta v središču prestolnice obiskala dva dobra moža- prvi jih je že v petek.

"Ljubljana v tem času nam je zelo všeč"

Na ulice praznične Ljubljane smo se na Miklavžev večer odpravili tudi mi in med obiskovalci preverili, kakšno se jim zdi praznično vzdušje. Navdušenja niso skrivali.

"Vrhunsko je. Veliko je izbire glede hrane in pijače. Super je, ker je na trgu tudi ogromno koncertov. Tako da vsako leto je vse boljše in boljše," "vzdušje mi je zelo všeč. Ponudbo so kar nadgradili. Ponujajo veliko zabave za otroke, recimo danes je prišel Miklavž," so dejali nekateri obiskovalci iz Slovenije.

V petek je obiskovalce na Pogačarjevem trgu zabavala Natalija Verboten. Foto: Gaja Hanuna Naleteli smo tudi na nekaj turistov. "Sem iz Hamburga iz Nemčije in zelo uživam v Ljubljani v tem prazničnem času. Tukaj sem prvič. Zaenkrat sem si Ljubljano ogledal samo še v večernih urah in kar sem videl, mi je zelo všeč," je dejal mladi turist.

"Tukaj smo prvič, prišle smo iz Nemčije in Ljubljana v decembrskem času nam je res zelo všeč. Nekaj smo pojedle-meso z žara in veliko popile (smeh o.p.)," pove skupina turistk iz Nemčije.

Tako pa nam je odgovorila skupina živahnih Italijanov iz Apulije. "Ljubljana v tem času nam je zelo všeč. Všeč so nam ženske, dekleta."

Kako doživlja Ljubljano v prazničnem času nam je povedal tudi Ivan iz Ljubljane. "Ponudba je luštna, vendar draga, sicer pa vsako leto enaka. Kuhan vinček se mi zdi res predrag. Primerna cena bi bila tri evre."

Kuhano vino je tradicija

Na prazničnih stojnicah ne manjka okusne hrane in pijače ter raznovrstnih unikatnih, domačih izdelkov. Zaprli jih bodo nekoliko prej, in sicer 4. januarja.

Ponudniki hrane imajo na meniju vrsto jedi- tradicionalno slovensko kot so kranjska klobasa, zelje, žganci, razne jedi na žlico, prav tako burgerje, čevapčiče in drugo pečeno meso z žara ter najrazličnejše sladice- miške, fritule, palačinke in churosse z raznovrstnimi namazi in prelivi.

Prav nič bolj okrnjen niso meniji s pijačami- vse od tradicionalnega kuhanega vina, čaja, kakava, vroče čokolade do modernejših vročih zimskih napitkov kot so vroči gin, tequila, punč, apfelstrudel, hot pelin, ... Manjkalo ni nit žganjic.

Po povedanem sodeč, večina še vedno prisega na tradicijo-kuhano vino. "Privoščila sva si kuhančka, saj je point, da greš na lučke in kuhančka," povesta sogovornika iz Ljubljane. "Najraje si privoščimo kuhano vino. To je najboljše," sta pristavili sogovornici s Štajerskega.

"Porabim okvirno sto, dvesto evrov"

Kaj poleg kuhanega vina pa si obiskovalci še privoščijo na stojnicah in kakšne se jim zdijo cene? "Običajno si privoščimo čevapčiče, pleskavice, balkanske jedi, pa tudi kuhančka in vročo rakijo," pove gospod iz Ljubljane.

"Poskusili smo kranjsko klobaso in štruklje. Če primerjam cene z Italijo, so podobne. Smo zelo zadovoljni tukaj," pravijo turisti iz Italije, iz Nemčije pa: "Cene so super, je ceneje kot pri nas", "poskusil sem kuhano vino. Cene so povsem primerne, še posebej, če jih primerjam s cenami v Hamburgu."

"Cene so normalne glede na dejanske stroške. Prišli smo iz Slovenske Bistrice, kjer je morda malo ceneje, a spet ne toliko," sta dejali Štajerki.

Koliko denarja pa običajno zapravijo na stojnicah? "Porabim okvirno sto, dvesto evrov," je dejal sogovornik iz Ljubljane.

"Koliko zapravimo je težko reči. Običajno si privoščimo kakšen krompirček, pa kuhano vino, čaj za otroke, včasih kupimo tudi kakšno kapo ali kaj drugega zanimivega. Je pa vse drago v današnjem času, ampak ta mesec morda lahko še malo pozabimo na to, potem januarja pa spet nazaj v realen svet," pove drugi sogovornik iz Ljubljane, tretji pa: "Tukaj porabim kar precej denarja, saj sem vsak vikend pridemo z družbo ali pa z družino."

Kuhano vino 4 evre, kranjska klobasa 12 evrov

In koliko stane takšno praznično veselje? Cela kranjska klobasa stane 12 evrov polovica od šest do 6,50 evra, cena hot doga se giba od štiri do šest evrov, pomfri stane pet evrov, miške, fritule in palačinke od šest do sedem evrov.

Cena cele kranjske klobase je 12 evrov. Foto: Gaja Hanuna Kuhano vino, naj bo belo ali rdeče, na večina stojnicah ponujajo za štiri evre, redki za tri evre in pol, ponekod tudi za pet evrov. Cena čaja se giba med dva in 3,50 evra, čaja z rumom pa od 4,5 do šest evrov. Vroča čokolada stane od štiri do pet evrov, kakav od 3,50 do štiri evre, cena priljubljenega vročega gina pa je med 5,50 do sedem evrov. Ljubitelji piva za 0,5 litrsko pločevinko Laška ali Uniona na stojnicah odštejejo od 3,50 do pet evrov, 0,25 litrska pločevinka CocaCole pa stane od 2,50 do 3,50 evra.

Če se torej na ogled lučk odpravi štiričlanska družina- starša in dva otroka ter si privošči denimo en pomfri, dva hot doga, eno kranjsko klobaso, dva kuhana vina in dva kakava, za to odšteje 40 evrov. Upoštevati je potrebno, da je naročilo, ki smo si ga zmislili, zelo okrnjeno, namreč marsikdo bi naročil po dve klobasi, dva pomfrija in tudi več pijač, poleg tega pa smo pri računu upoštevali najnižje cene, ki smo jih videli na stojnicah. Ljubljana je decembra torej res praznična, a z leti vse dražja in dražja.