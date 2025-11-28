Ljubljana v praznični podobi: lučke so prižgali Janković in zakonca Golob #video

Po Mariboru je v soju prazničnih luči danes zažarela tudi prestolnica. Na Prešernovem trgu se je zbrala množica ljudi, ki je skupaj z ljubljanskim županom Zoranom Jankovićem in predsednikom vlade Robertom Golobom ter njegovo ženo Tino Gaber Golob odštevala do prižiga prazničnih luči.

Praznične luči so v Ljubljani tradicionalno prižgali v petek pred prvo adventno nedeljo. Po uvodnem kulturnem programu z nastopom otroške pevske skupine Waldorfske osnovne šole so obiskovalci na Prešernovem trgu odštevali sekunde do trenutka, ko je Ljubljana zasvetila v praznični podobi.

Skupaj z njimi so odštevali župan Janković in zakonca Golob. Točno ob 17.15 so skupaj pritisnili na gumb in osvetili prestolnico. S tem je tudi Ljubljana uradno vstopila v praznični čas.

Foto: Gaja Hanuna

Naslov letošnje praznične okrasitve je V odnosu z razmerjem. Kot pojasnjuje njen avtor Urban Modic, prikazuje medsebojna razmerja med bitji, atomi, ozvezdji in drugimi vidiki zemeljskega obstoja. Glavno sporočilo okrasitve je, da smo lahko v odličnih odnosih tudi, če smo različni.

Velik del elementov okrasitve je bil zasnovan na novo, nekateri najbolj prepoznavni pa so restavrirani originali okrasitve Zmaga Modica "Vesoljna Ljubljana". Nove skulpture so v veliki meri izdelane iz recikliranih elementov preteklih postavitev, delov odsluženih javnih svetilk in druge tehnike, je zapisano na spletni strani Mestne občine Ljubljana. Letos je bilo za praznično okrasitev in osvetlitev mesta namenjenih 256 tisoč evrov.

Prestolnico krasi deset smrek, najbolj veličastna stoji na Prešernovem trgu

Poleg prazničnih luči prestolnico krasi še deset prazničnih smrek. Osrednja na Prešernovem trgu je v Ljubljano prispela iz Medvod, visoka je 18 metrov, težka štiri tone in okrašena s približno osmimi kilometri luči.

Smreke stojijo še na Mestnem in Levstikovem trgu, Pod Trančo, pri Figovcu, na Ljubljanskem gradu, v atriju Mestne hiše, na Trgu mladinskih delovnih brigad, na Mali ulici pred Mestnim igriščem in na Slovenski cesti na križišču s Trdinovo ulico.