Torek, 25. 11. 2025, 14.20
14 minut
Kdaj v Ljubljani, Mariboru, Kopru in drugih slovenskih krajih prižgejo lučke?
Letos bo zadnja novembrska nedelja obenem tudi prva adventna, že pred tem pa se bodo po Sloveniji prižgale prve praznične luči. Preverite, kdaj so prižigi lučk napovedani v vaši bližini.
Med slovenskimi mesti bodo s prižigom lučk letos najbolj pohiteli v Mariboru, kjer bodo praznične luči zasijale že v četrtek, 27. novembra. Dan zatem jih bodo prižgali tudi na številnih drugih koncih Slovenije, med drugim v Ljubljani.
Prižigi lučk 2025 po Sloveniji:
- Prižig lučk Ljubljana 2025 - 28. 11. 2025 ob 17.15
- Prižig lučk Maribor 2025 - 27. 11. ob 17.30
- Prižig lučk Celje 2025 - 29. 11. ob 17.00
- Prižig lučk Kranj 2025 - 3. 12. ob 17.00
- Prižig lučk Novo mesto 2025 - 5. 12. ob 18.00
- Prižig lučk Murska Sobota 2025 - 5. 12. ob 17.00
- Prižig lučk Koper 2025 - 6. 12. ob 17.00
- Prižig lučk Nova Gorica 2025 - 29. 11. ob 17.30
- Prižig lučk Škofja Loka 2025 - 28. 11. ob 17.00
- Prižig lučk Izola 2025 - 5. 12. ob 17.00
- Prižig lučk Slovenj Gradec 2025 - 1. 12. ob 17.00
- Prižig lučk Bohinj 2025 - 29. 11. ob 17.00
- Prižig lučk Postojna 2025 - 5. 12. ob 17.30
- Prižig lučk Portorož in Piran 2025 - 29. 11. ob 16.00
- Prižig lučk Ptuj 2025 - 1. 12. ob 16.45
- Prižig lučk Lendava 2025 - 29. 11. ob 17.00
- Prižig lučk Domžale 2025 - 29. 11. ob 17.00
- Prižig lučk Brežice 2025 - 1. 12. ob 17.00
- Prižig lučk Krško 2025 - 5. 12. ob 17.00
- Prižig lučk Velenje 2025 - 5. 12. ob 16.00
- Prižig lučk Kamnik 2025 - 30. 11. ob 17.00
- Prižig lučk Kranjska Gora 2025 - 29. 11. ob 19.00
- Prižig lučk Kočevje 2025 - 5. 12. ob 17.00
- Prižig lučk Črnomelj 2025 - 5. 12. ob 17.00
- Prižig lučk Kobarid 2025 - 5. 12. ob 14.00
- Prižig lučk Radovljica 2025 - 30. 11. ob 17.00
- Prižig lučk Cerknica 2025 - 2. 12. ob 16.30
- Prižig lučk Ajdovščina 2025 - 3. 12. ob 16.30
- Prižig lučk Brda 2025 - 28. 11. ob 17.00
- Prižig lučk Laško 2025 - 6.12. ob 17.00
- Prižig lučk Sevnica 2025 - 4. 12. ob 17.00
- Prižig lučk Mengeš 2025 - 30. 11. ob 16.00
- Prižig lučk Šoštanj 2025 - 29. 11. ob 18.00
- Prižig lučk Moravske Toplice 2025 - 4. 12. ob 17.00
- Prižig lučk Cerkno 2025 - 5. 12. ob 17.00
- Prižig lučk Idrija 2025 - 30. 11. ob 17.00