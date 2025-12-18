Bo mož nekdaj umirajoče lepotice postal novi zdravnik Putinove elite?

Nekaj ​​več kot leto dni po begu iz Sirije se nekdanji sirski voditelj Bašar Al Asad uči ruščine in osvežuje svoje medicinsko znanje. To sproža ugibanja o njegovi poklicni prihodnosti. Znano je tudi, kaj se dogaja z njegovo lepo ženo Asmo, ki boleha za rakom.

Leta 2011 je skupina najstnikov na steno na svojem šolskem igrišču napisala opozorilo: "Na vrsti ste, doktor." Grafit je bil komaj prikrita grožnja, da bo sirski predsednik Bašar Al Asad, oftalmolog, izšolan v Londonu, naslednji v vrsti arabskih diktatorjev, ki jih je strmoglavila takrat divja arabska pomlad, piše britanski The Guardian.

Al Asadovi naj bi živeli v zaprtem naselju moskovske elite

Trajalo je 14 let, v katerih je bilo ubitih 620 tisoč ljudi in skoraj 14 milijonov razseljenih, da je prišel na vrsto tudi zdravnik. Pred sirskimi uporniki je decembra lani Al Asad sredi noči s svojo družino pobegnil v Moskvo.

Družina naj bi živela v prestižni Rubljovki, zaprtem naselju moskovske elite, pravita dva vira, ki poznata razmere. Tam se druži z ljudmi, kot je nekdanji ukrajinski predsednik Viktor Janukovič, ki je leta 2014 pobegnil iz Kijeva in naj bi tudi živel na tem območju.

Denarja naj bi imeli dovolj

Al Asadovim denarja ne primanjkuje. Leta 2011 so bili zaradi zahodnih sankcij po tem, ko je Al Asad krvavo zatrl protestnike, odrezani od večjega dela svetovnega finančnega sistema, zato je družina velik del svojega bogastva naložila v Moskvo, kjer se ga zahodni regulatorji niso mogli dotakniti, pojasnjuje The Guardian.

Learning Russian and returning to ophthalmology… a report reveals details of Bashar al-Assad’s new life with his family in Moscow. pic.twitter.com/l7ySuzD5Yb — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) December 15, 2025

Kljub udobnemu bivališču je družina odrezana od elitnih sirskih in ruskih krogov, v katerih je nekoč uživala. Pajdaši Al Asada so po njegovem begu iz Sirije, ki je trajal enajst ur, ostali zapuščeni, ruski skrbniki pa mu preprečujejo stik z visokimi uradniki režima.

Želi Al Asad postati očesni zdravnik ruskih bogatašev?

Toda potem ko se je odpovedal diktaturi za pozlačeno izgnanstvo v Moskvi, naj bi Al Asad obudil svojo medicinsko izobrazbo. Nekdanji sirski voditelj naj bi zdaj sedel v učilnici in obiskoval predavanja iz oftalmologije, poroča dobro obveščen vir.

"Ponovno se uči ruščine in izpopolnjuje svoje oftalmološko znanje," je dejal družinski prijatelj, ki je z njimi ostal v stiku. "To je njegova strast, očitno ne potrebuje denarja. Še preden se je začela vojna v Siriji, je redno opravljal oftalmologijo v Damasku," je nadaljeval in namigoval, da bi lahko bile njegove ciljne stranke pripadniki bogate elite v Moskvi.

Eksperimentalna terapija pod ruskim nadzorom?

Znano je tudi, kaj naj bi se dogajalo z Asmo Al Asad, ženo nekdanjega sirskega voditelja. Že od maja lani je znano, da je zbolela za akutno mieloično levkemijo, agresivnim rakom kostnega mozga in krvi. Iz Moskve so o nekdanji prvi sirski dami prihajala celo poročila, da umira oziroma da ima 50 odstotkov možnosti preživetja.

Moskva (na fotografiji) je zadnje leto novi dom družine Al Asad, ki si je prvotno nameravala zavetje poiskati v Združenih arabskih emiratih. Za zdaj jim selitev tja ni uspela. Al Asadovi živijo v predmestju za ruske bogataše, neuradno poimenovanem Rubljovka, na zahodni strani Moskve. Foto: Guliverimage

Po navedbah vira, ki je seznanjen s podrobnostmi o Asminem zdravstvenem stanju, si je nekdanja prva dama opomogla po eksperimentalni terapiji pod nadzorom ruskih varnostnih služb, piše The Guardian.

Al Asad naj bi imel prepoved javnega nastopanja

Ker se je Asmino zdravje stabiliziralo, si želi Al Asad predstaviti svojo plat zgodbe. Dogovoril se je za intervjuje z RT in priljubljenim ameriškim desničarskim ustvarjalcem podkasta, vendar čaka na odobritev ruskih oblasti za nastop v medijih.

A očitno te odobritve ne bo. V redkem novembrskem intervjuju za iraške medije o življenju Al Asada v Moskvi je ruski veleposlanik v Iraku Elbrus Kutrašev potrdil, da Al Asadu prepovedujejo kakršnokoli javno dejavnost, še piše The Guardian.