Afera v Kremlju: kdo je skrivnostni ljubimec svetlolase Rusinje? #video

Za zdaj še neimenovani visoki ruski uradnik naj bi vojaška letala uporabljal za prevoz svoje 23-letne ljubice Marije Šalajeve po Rusiji. Ta potovanja je Šalajeva razkrila na svojih računih na družbenih omrežjih. Nekateri so prepričani, da je omenjeni visoki uradnik ruski obrambni minister Andrej Belousov.

Vse se je začelo s hvaljenjem ruske blogerke iz Jekaterinburga Marije Šalajeve na družbenih omrežjih, da je konec tedna poletela v Rostov na Donu z letalom Iljušin, ki je v lasti ruskega ministrstva za obrambo. Letališče v Rostovu na Donu, ki leži blizu Ukrajine, je zaprto za civilna letala, tam lahko pristajajo le vojaška, piše britanski medij The Sun.

Privilegirani polet do Rostova

"Kdo pravi, da letala na letijo do Rostova?" je Šalajeva norčavo dejala v objavi na družbenih medijih in dodala: "Letijo – le ne vsi in ne za vsakogar. Kakorkoli že, spet letim nazaj v Rostov. Zdi se, da tega ne morem izpustiti iz rok." V Rostovu je imela Šalajeva manikiro.

Zanimanje medijev je sprožila zlasti z besedami, da je njen ljubimec človek iz Kremlja. "To pa je že druga zgodba. Stopnja zanesljivosti je 200-odstotna." Povedala je tudi, da je na potovanje vzela tudi triletnega sina Tima, kar je sprožilo ugibanje, da je otrok njenega skrivnostnega kremeljskega ljubimca.

Je ljubimec iz Kremlja minister Belousov?

Seveda so se takoj začela tudi ugibanja, kdo je njen ljubimec iz Kremlja. Neodvisni beloruski medij Nexta, ki ima zdaj sedež v Varšavi, je zapisal, da gre za 66-letnega ruskega obrambnega ministra Andreja Belousova. Trdnih dokazov za to trditev v mediju Nexta niso predložili.

Andrej Belousov je od lani ruski obrambni minister. Nekateri ga imajo celo za Putinovega naslednika. Belousov je poročen, a velja za velikega ženskarja. Foto: Guliverimage

Belousov naj bi bil znani ženskar, njegova fotografija pa se pojavlja tudi v enem videoposnetku, ki ga je objavila Šalajeva. Poleg tega je Belousov sivoglav, kar je tudi barva las, ki naj bi jo imel ljubimec Šalajeve. Vendar obstajajo tudi močni znaki, da bi lahko bil njen moški, ki ga je mogoče od zadaj videti v kratkih hlačah na letalu, mlajši, piše The Sun.

Tesni Putinov sodelavec in njegov morebitni naslednik

Belousov je eden najtesnejših sodelavcev ruskega predsednika Vladimirja Putina. Po izobrazbi je ekonomist. Obrambni minister je postal leta 2024, predtem pa je bil Putinov ekonomski svetovalec, minister za gospodarski razvoj, podpredsednik ruske vlade in nekaj časa tudi predsednik vlade.

Belousova je pred leti ameriški medij Politico omenjal kot enega od mogočih Putinovih naslednikov. V medijskih intervjujih se Belousov kaže kot verski konservativec, kar je podoba, ki se ujema s Putinovo javno izkazovano vernostjo. Belousov je poročen, njegovi ženi je ime Larisa.