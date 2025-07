Američanov zaupni pogovor s Putinom. Zdaj je razkril vse.

Robert Joseph je kot posebni odposlanec Georgea Busha mlajšega prepričal zdaj že pokojnega libijskega voditelja Moamerja Al Gadafija, da je opustil svoj jedrski program. Trenutno se mudi v Evropi. Ob tej priložnosti je 76-letni Američan dal tudi intervju za švicarski medij Aargauer Zeitung.

Joseph za strmoglavljanje iranske verske diktature

Glede junijske vojne med Izraelom in Iranom je Joseph dejal, da je bila vojaška operacija potrebna, vendar ne rešuje težave. Iranska prizadevanja za pridobitev jedrskega orožja so se morda zavlekla za leto ali dve. Islamska duhovščina, ki vodi Iran, je tudi odločena, da še naprej nadaljuje jedrski program.

"Ključno vprašanje zdaj je, kako bomo izkoristili pridobljeni čas. Če ne bomo zdaj podprli iranskega ljudstva pri spremembi režima, smo propadli," svari Joseph.

"Če bi jagnje in lev lahko ležala skupaj …"

Na vprašanje, ali bi bil svet brez jedrskega orožja zaželen, je Američan odgovoril, da ne, ker verjame, da je jedrsko orožje preprečilo tretjo svetovno vojno. "Če bi jagnje in lev lahko ležala skupaj, ne da bi lev grozil jagnjetu, bi bil svet brez jedrskega orožja zaželen. Toda v svetu z državami, kot sta Rusija in Kitajska, ga potrebujemo."

Robert Joseph o Iranu:

Tema intervjuja je bila tudi vojna v Ukrajini. Je bila napaka, da se je Ukrajina po razpadu Sovjetske zveze odpovedala svojemu jedrskemu orožju, je zanimalo novinarje švicarskega medija. "To je zelo dobro vprašanje. Mnogi Ukrajinci bi verjetno odgovorili pritrdilno," je odvrnil Joseph.

Srečanje s Putinom leta 2001

"V pogajanjih o jedrski razorožitvi sodelujem že od osemdesetih let prejšnjega stoletja. Rusom nisem nikoli zaupal. Budimpeški memorandum iz leta 1994, v katerem se je Ukrajina zavezala, da se bo odpovedala svojemu jedrskemu orožju v zameno za varnostna jamstva ZDA, Velike Britanije in Rusije, ni vseboval učinkovitih instrumentov za izvrševanje in nadzor," trdi Joseph.

Joseph se je večkrat srečal z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom, med drugim oktobra 2001 po terorističnih napadih Al Kaide na ZDA. V Moskvo je odpotoval skupaj s takratnim ameriškim obrambnim ministrom Donaldom Rumsfeldom.

Na dvournem srečanju je Putin govoril uro in 55 minut

Tema ameriško-ruskega pogovora v Moskvi je bil Afganistan, kjer je imela Al Kaida svoj sedež. "Na dvournem srečanju z Rumsfeldom in mano je Putin govoril uro in 55 minut. Govoril je o napakah, ki jih je Sovjetska zveza storila pri invaziji na Afganistan. Takrat se je zdelo, da še vedno razmišlja o tem, ali bi Rusija in Zahod lahko sodelovala," je pojasnil Joseph.

Donald Rumsfeld in Vladimir Putin na srečanju v Moskvi jeseni 2001 Foto: Guliverimage

Po srečanju je Josepha po telefonu poklicala takratna šefica, zunanja ministrica Condoleezza Rice, in ga vprašala, kaj si misli o Putinu. Odgovoril je, da Putin razmišlja o moči, ne o ideologiji. "To še vedno drži, vendar danes svetovno politiko vidi kot igro z ničelno vsoto: če zmagajo drugi, izgubi on, in če izgubijo oni, zmaga on," trdi Joseph.

Zamrznjeni konflikt v Ukrajini?

Joseph se tudi boji, da je najverjetnejši izid vojne v Ukrajini zamrznitev konflikta. Zdi se, da ima Putin od takšnih zamrznjenih konfliktov koristi, kar se je videlo tudi na Kavkazu (verjetno mišljena Južna Osetija in Abhazija v Gruziji, op. p.), je še dejal Američan v intervjuju za Aargauer Zeitung.