Lev je zarjovel – in nato se je zgodilo to

Kdo je zmagovalec 12-dnevne vojne med Izraelom in Iranom? Izraelci so ponižali iransko vojsko in brez težav uničevali iranske cilje, ki niso bili skriti globoko pod zemljo. Po drugi strani pa je moral za pomoč pri obrambi pred iranskimi balističnimi raketami Tel Aviv poklicati na pomoč ZDA in še nekatere druge zahodne sile. Kljub temu so nekatere iranske rakete prebijale izraelsko obrambo. Tudi iranski teokratski režim se (za zdaj) ni zrušil, morda bo še utrdil svojo oblast. Verjetno je uspelo Teheranu obdržati pri življenju tudi svoj jedrski program. Dolgoročna težava za Izrael je tudi, da mu je ameriško javno mnenje vse manj naklonjeno.

Izraelski premier Benjamin Netanjahu je s hitrim, presenetljivim napadom uničil del iranskega vojaškega in znanstvenega vodstva, degradiral iranske oborožene sile, uničeval iransko civilno infrastrukturo ter (s pomočjo ZDA) poškodoval iranski jedrski program. In to za relativno nizko ceno za izraelsko družbo, v svojem članku v britanskem mediju Unherd poudarja iransko-ameriški politični analitik Sohrab Ahmari.

Dvomi o zmagovalcu vojne

Po drugi strani pa obstajajo tudi dvomi, da je Izrael zmagovalec 12-dnevne vojne. Iranski teokratski oblasti je uspelo ohraniti jedrsko kontinuiteto, se obdržati na oblasti in svojo oblast še utrditi, pojasnjuje Ahmari. Ameriški predsednik Donald Trump trdi, da so ameriške bombe, ki so jih odvrgli s pomočjo strateških bombnikov B-2, popolnoma uničile Fordov, ključni iranski jedrski objekt, zakopan globoko pod goro.

Vendar so pozneje pricurljali v javnost podatki ameriških obveščevalcev, da ji bil Fordov zgolj poškodovan in da je iranski jedrski program zgolj upočasnjen za nekaj mesecev, iranski državni medij pa poročajo, da je bila večina obogatenega urana umaknjena še pred ameriškim napadom.

Iranska duhovščina se je obdržala na oblasti

Za iransko teokratsko oblast je še bolj pomembno, da ji je uspelo preživeti. Med izraelskimi napadi je Ahmarija skrbelo, da se bosta v Iranu zgodila hiter propad države in kaos. Tudi Izraelci so namigovali, da je njihov cilj strmoglaviti iransko oblast (tudi ime izraelske vojaške operacije, Vzhajajoči lev, lahko namiguje na vrnitev šaha na oblast v Teheranu, saj je bil lev simbol Irana pred islamsko revolucijo, op. p.).

Čeprav je ime Operacija vzhajajoči lev namigovala na strmoglavljenje oblasti šiitske visoke duhovščine in vrnitev Irana v čase pred islamsko revolucijo, ko je bil na iranski zastavi lev, je za zdaj ajatola Ali Hamenej še trdno na oblasti. Foto: Guliverimage

Reza Pahlavi, sin leta 1979 strmoglavljenega šaha Mohameda Reze Pahlavija, se je celo pripravljal na vrnitev v Teheran. "Vendar se bo Pahlavi zdaj najverjetneje vrnil na svoj primestni prestol v Beltwayu (območje okoli ameriške prestolnice Washington, op. p.), da bi se spopadel z manj vzvišenimi težavami," je ironičen Ahmari.

Iran preživel napad dveh jedrskih sil

Islamski režim se je navsezadnje obdržal in se izkazal za bolj trdnega, kot so morda pričakovali celo njegovi voditelji. Po več dneh kaosa se je infiltracija Mosada umirila. Iranska družbena struktura in ozemeljske meje so ostale stabilne. Vrhovni voditelj Ali Hamenej je še pri življenju.

Iranska oblast se lahko tudi upravičeno hvali, da je prestala napada dveh jedrskih sil, ki sta obenem regionalni hegemon (Izrael) in svetovni supersila (ZDA). Iranski oblasti je uspelo preživeti, čeprav ni bilo pomoči njenih glavnih zaveznikov – Rusije in Kitajske.

Napadi okrepijo iransko domoljubje

"To je vrsta pripovedi, na kateri uspeva iranski vladajoči razred: ponovitev osemletne vojne proti Iraku, med katero je Sadam Husein služil kot posrednik kolektivnega Zahoda, ki je želel zadaviti takrat nastajajoči režim ajatole Homeinija," piše Ahmari.

Sohrab Ahmari (desno) maja 2019 v pogovoru s takratnim ameriškim zunanjim ministrom Mikom Pompeom. Foto: Guliverimage

Izraelski napadi niso zanetili protirežimskih protestov v Iranu, ampak so povzročili skok domoljubja med Iranci, tudi med tistimi, ki niso navdušeni nad teokratskim režimom. Mogoče je sicer, da se bo v Iranu zgodilo podobno kot v Srbiji po Natovih napadih, ko Slobodan Milošević ni takoj padel z oblasti, ugiba Ahmari.

Izraelska letalska premoč in iranske balistične rakete, ki padajo na Izrael

Izrael je med vojno brez težav z letali napadal cilje v Iranu. Kakšno škodo so povzročili Izraelci, ni znano in mogoče ne bo nikoli razkrito. Po drugi strani pa je tudi Irancem uspelo s svojimi balističnimi raketami sem ter tja prebiti izraelsko zračno obrambo.

Irancem je uspel tudi psihološki učinek. "Nihče v regiji ne bo kmalu pozabil prizora iranskih hipersoničnih raket, ki so se prebijale skozi nočno nebo, mimo zračne obrambe, preden so eksplozivno udarile," poudarja Ahmari.

Vse manj javnomnenjske podpore Izraelu med Američani

"Spomnimo se tudi, da se Izrael ni mogel braniti pred iranskimi raketami brez tuje pomoči. Prav tako, da je bila judovska država prisiljena omejiti obrambo (…), da bi ohranila prestrezne rakete za bolj pomembne cilje. Osama bin Laden je nekoč rekel: 'Ko ljudje vidijo močnega in šibkega konja, jim bo po naravi všeč močan konj.' Izrael je bil večji del konflikta res močan konj. Vendar ne vedno. Na ključnih trenutkih se je zdel krhek – in odvisen od veliko močnejšega konja na drugi strani Atlantika," trdi iransko-ameriški analitik.

Ahmari opozarja na postopno zmanjšanje podpore Izraelu v ameriškem javnem mnenju. Ravno ko se je sklenila 12-dnevna izraelsko-iranska vojna, je v New Yorku na demokratskih strankarskih volitvah, na katerih so demokrati izbirali svojega kandidata za newyorškega župana, zmagal 33-letni šiitski musliman indijskih korenin Zohran Mamdani, ki je velik kritik Izraela in velik podpornik Palestincev. Foto: Guliverimage

Težava za Izrael je tudi, da po anketi YouGov manj kot vsak peti Američan podpira ameriško vojaško posredovanje v izraelsko-iranskem konfliktu. Podobno je anketa inštituta Brookings prejšnji mesec pokazala, da je velika večina Američanov za reševanje iranskega jedrskega problema raje izbrala diplomacijo kot vojno.

Trump je kljuboval javnemu mnenju in vojaško posredoval

Trump je kljuboval ameriškemu javnemu mnenju – in premagal ostro, vztrajno nasprotovanje nekaterih največjih zvezd gibanja Maga – da je usmeril ZDA v posredovanje v korist Izraela. Zakaj je to storil, se bo razpravljalo še leta, meni Ahmari.

Javno mnenje v ZDA bo verjetno v prihodnje manj naklonjeno Izraelu. "Volivci, ki gledajo Fox News in brezpogojno podpirajo izraelski maksimalizem, so stari in se starajo. Medtem so republikanci med 18. in 49. letom starosti zabeležili največje naraščanje do Izraela nenaklonjenih stališč, ki so letos poskočila na 50 odstotkov v primerjavi s 35 odstotki leta 2019, kažejo ankete RealClear."

Krepitev protiizraelskih politikov med demokrati?

"Medtem je na (ameriški, op. p.) levici težko reči, da je prihodnost v rokah starajočih se centristov, za katere je trdna podpora Izraelu popolnoma samoumevna. Vsa energija in navdušenje sta pri mlajših, do Izraela skeptičnih aktivistih in politikih, kot je Zohran Mamdani, 33-letni šiitski musliman, ki je zmagal na demokratskih županskih volitvah v New Yorku, ne da bi se opravičil za svojo močno podporo palestinskemu cilju ali odstopil od slogana globalizirajte intifado," še piše Ahmari.