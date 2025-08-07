Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Na. R., STA

Četrtek,
7. 8. 2025,
8.42

43 minut

Kaos na ameriških letališčih, to je razlog

United Airlines je ponoči po lokalnem času tehnično težavo odpravil in poleti se že nadaljujejo. Še vedno pričakujejo nekaj zamud, a si prizadevajo za ponovno vzpostavitev normalnega delovanja.

United Airlines je ponoči po lokalnem času tehnično težavo odpravil in poleti se že nadaljujejo. Še vedno pričakujejo nekaj zamud, a si prizadevajo za ponovno vzpostavitev normalnega delovanja.

Foto: Reuters

Več letal ameriške letalske družbe United Airlines je zaradi tehničnih težav v sistemu v sredo v ZDA ostalo prizemljenih na letališčih. Več tisoč ameriških potnikov je imelo težave z zamudami.

Tehnične težave so bile povezane s sistemom, ki vsebuje informacije o poletih. Kot poroča tiskovna agencija Reuters, je imelo zamude 34 odstotkov vseh poletov United Airlines.

Tako imenovani glavni poleti med pomembnejšimi večjimi letališči so imeli po več kot eno uro zamude, več drugih poletov je zamujalo po več ur.

Odhode na nekaterih letališčih je v času težav družbi prepovedala tudi ameriška uprava za letalski promet. Zaustavila je polete v Denverju, Newarku, Houstonu in Chicagu.

Tehnične težave družbe United Airlines so sicer naslednje v vrsti težav ameriških letalskih ponudnikov. 

Prejšnji mesec so bila več ur prizemljena vsa letala družbe Alaska Airlines, prav tako zaradi tehničnih težav.

