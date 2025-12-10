Mlad slovenski tekač napoveduje preboj na svetovni oder

Na 800-metrski progi, kjer odločajo stotinke, izstopa mlad atlet, ki vstopa v evropski vrh s hitrostjo in odločnostjo izkušenega tekmovalca. Benjamin Lakošeljac je v zadnjih sezonah postal eden najhitreje napredujočih srednjeprogašev v Sloveniji, tekmovalec, ki dokazuje, da se srebro z mladinskega balkanskega prvenstva, visoka uvrstitev na mladinskem evropskem prvenstvu, mladinski državni rekordi in vrhunske uvrstitve ne zgodijo po naključju. Njegova hitrostna vzdržljivost, potrpežljivost in taktična zrelost so ga pripeljale med finaliste projekta Mladi upi 2025 Zavarovalnice Triglav, kjer izstopa kot atlet z jasnim ciljem — preboj med svetovno elito.

Atletiko je odkril pri 12 letih, ko je na stezi prvič začutil, kaj pomeni preseči samega sebe. "Tek na 800 metrov me je naučil potrpežljivosti, discipline in poguma," zapiše. Prav ta preplet hitrosti in vzdržljivosti ga je oblikoval v enega najresnejših mladih atletov v svoji kategoriji.

Foto: Mateja Jordović Potočnik

Njegovi rezultati potrjujejo izjemen potencial, ki ga opažajo tudi strokovnjaki. V sezoni 2025 je osvojil srebrno medaljo na mladinskem balkanskem prvenstvu v dvorani, naslov mladinskega balkanskega podprvaka na prostem, postavil mladinski državni rekord v dvorani na 800 metrov ter se na evropskem prvenstvu za mladince na Finskem uvrstil na zelo visoko deseto mesto. Že leto prej je bil mladinski balkanski prvak, mladinski državni prvak in četrti na evropskem mladinskem prvenstvu, ob tem pa je postavil dva mladinska državna rekorda (na 800 in 1500 metrov). Vsi ti dosežki jasno kažejo, da se Benjamin Lakošeljac vse hitreje približuje evropskemu vrhu mladinske atletike.

Njegov trener Jože Zadnik ga opisuje kot športnika, kakršnih ni veliko: "Benjamin je izjemno zrel, deloven in odgovoren. Ima občutek za red, samodisciplino in tekmovalno zrelost, kar je pri športnikih njegove starosti redkost. Njegov napredek je rezultat sistematičnega treniranja in izjemne motivacije." Dodaja, da mladi atlet nikoli ne išče izgovorov in da treninge opravlja z izjemno osredotočenostjo ter razumevanjem pomena regeneracije, prehrane in psihološke priprave.

Foto: Mateja Jordović Potočnik

"Benjamin je s predanim delom, resnim pristopom in tekmovalnim duhom v zadnjih sezonah dosegel vrhunske rezultate, ki potrjujejo njegov izjemen potencial. Njegova doslednost in želja po izboljšavah ga uvrščata med tiste atlete, ki imajo možnosti za preboj med svetovno elito," o njem pove predsednik strokovnega sveta Atletske zveze Slovenije Ladislav Mesarič.

Benjamin Lakošeljac pa ostaja prizemljen. Njegove misli so jasne, njegove ambicije pa visoke: cilj je uvrstitev na Olimpijske igre 2028. Verjame, da lahko s pravilnim strokovnim vodenjem, več mednarodnimi izkušnjami in poglobljenimi pripravami ta cilj tudi doseže. "Vsak tek, ne glede na rezultat, me uči, da se za velike sanje vedno splača boriti."

Atletika je finančno zahtevna: višinske priprave, strokovna podpora (fizioterapije, prehrana, športna diagnostika), oprema ter prijavnine predstavljajo velik strošek. Zato bi sredstva projekta Mladi upi 2025 Benjaminu Lakošeljcu omogočila optimalne pogoje za nadaljnji razvoj, hitrejši napredek in večjo konkurenčnost na mednarodni ravni.

Foto: Mateja Jordović Potočnik

Podpora bi zanj predstavljala pomemben korak na poti do osrednjega cilja – nastopa na olimpijskih igrah Los Angeles 2028 – ter hkrati prispevala k razvoju slovenskega srednjeprogaškega športa.

Benjamin Lakošeljac je športnik, ki dokazuje, da vrhunski rezultati niso naključje. So posledica sistematičnega dela, nepopustljivosti, pokončne drže ter ljubezni do športa, ki ga vodi vsak dan. Slovenija ima v njem atleta, ki lahko v prihodnjih letih močno zaznamuje evropsko in svetovno sceno srednjih prog.

Zavod Vse bo v redu, ki deluje pod okriljem Zavarovalnice Triglav, že 13. leto zapored s projektom Mladi upi podpira nadarjene mlade posameznike in posameznice na njihovi poti do vrhunskih dosežkov. S pomočjo razpisov, ki potekajo vse od leta 2013, je bilo doslej finančno podprtih že 155 mladih talentov s področij športa, umetnosti, znanosti in parašporta. Podpora jim je omogočila, da je bila njihova pot do visoko zastavljenih ciljev nekoliko lažja in bolj usmerjena. Projekt ni namenjen le razvoju potencialov, temveč tudi spodbudi širše javnosti, da prepozna pomen vlaganja v mlade.

Glasovanje za Mladega upa po izboru javnosti poteka od 10. 12. 2025 ob 16.00 do 21. 12. 2025 do 16.00.