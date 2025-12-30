Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Ka. N.

Torek,
30. 12. 2025,
9.21

Policija v okolici Novega mesta posredovala zaradi nasilja v družini

Nasilje | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

Policisti Policijske postaje Novo mesto so v ponedeljek v popoldanskih urah posredovali zaradi prijave nasilja v družini v zasebnem prostoru v okolici Novega mesta. Po doslej zbranih informacijah naj bi moški fizično napadel partnerko ter razbijal pohištvo.

Policisti so se na kraj nemudoma odzvali, zaščitili žrtve nasilja in zoper 54-letnega osumljenca uporabili prisilna sredstva. Moškega so odpeljali v prostore za pridržanje, so sporočili s PU Novo mesto.

V nadaljevanju postopka so ugotovili, da je 54-letnik že dalj časa izvajal fizično in psihično nasilje nad partnerko in otroki. Do sedaj policija o teh dejanjih ni bila obveščena, zato osumljenca v preteklosti še niso obravnavali zaradi kaznivih dejanj ali prekrškov z elementi nasilja.

Policisti so nasilnežu izrekli ukrep prepovedi približevanja žrtvam ter o izrečenem ukrepu obvestili pristojne institucije in preiskovalnega sodnika, ki bo odločil o morebitnem podaljšanju ukrepa. Zoper osumljenca bodo na pristojno državno tožilstvo podali kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja nasilja v družini.

Policisti opozarjajo: O tem je treba spregovoriti

Na policiji ob tem znova opozarjajo, da pri obravnavi kaznivih dejanj nasilja v družini pogosto ugotavljajo, da nasilje traja daljše obdobje, vendar o njem nihče ne spregovori. Zaradi molka okolice nasilneži pogosto ostanejo neobravnavani, žrtve pa brez pomoči.

"Ne zatiskajmo si oči pred nasiljem," poudarjajo na policiji in pozivajo vse, ki zaznajo ali izvedo za nasilje v družini, naj to nemudoma prijavijo. Velikokrat namreč žrtve same ne zberejo dovolj moči ali poguma, da bi spregovorile, zato je ključno, da ukrepajo tudi drugi in s tem pomagajo zaščititi najbolj ranljive.

