Avtorji:
Na. R., STA

Sobota,
27. 12. 2025,
17.15

pripor ovadba izsiljevanje kriminal policija Maribor

Za vpletene v izsiljevalsko-kriminalno zgodbo v Mariboru odrejen pripor

slovenska policija | Preiskovalna sodnica je zanje odredila pripor. | Foto STA

Preiskovalna sodnica je zanje odredila pripor.

Foto: STA

V Mariboru se je minuli torek odvila izsiljevalsko-kriminalna zgodba. Vanjo so vpleteni štirje moški, ki so jih kriminalisti ovadili za kaznivo dejanje povzročitve lahke telesne poškodbe in ugrabitve, poroča časnik Večer.

Po navedbah časnika in portala 24ur.com naj bi 37-letnik 29-letnega oškodovanca pod pretvezo, da ga potrebuje le za nekaj minut, zvabil v skladiščne prostore na Jadranski cesti. Tam pa so ju pričakali še trije moški - grozili so mu in ga pretepali.

Preiskovalna sodnica je za vse štiri moške, vpletene v fizični obračun v Mariboru, odredila pripor. Kriminalisti so četverico kazensko ovadili zaradi povzročitve lahke telesne poškodbe, pa tudi ugrabitve. Glavno vlogo v izsiljevalsko-kriminalni zgodbi naj bi imel organom pregona dobro znan 37-letni Mariborčan.

Šlo naj bi za starega znanca policije. Pred leti je za zapahi končal zaradi goljufije z nepremičninskimi posli in pranja denarja, med epidemijo covida-19 pa mešetaril z zaščitnimi maskami. Letos poleti se je znašel tudi pod drobnogledom finančne uprave, ko je organiziral pravo ponarejevalnico detergentov za pranje perila, še navaja Večer.

slovenska policija
pripor ovadba izsiljevanje kriminal policija Maribor
