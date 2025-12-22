Poslanci so se stepli med glasovanjem. Erdogan ga je pohvalil. #video

Med poslanci v turškem parlamentu je izbruhnil prepir, nato pa še pretep. Poslanci vladajoče stranke in opozicije so si izmenjali udarce po sporu glede zapuščine ustanovitelja Turške republike Atatürka. Proračun je bil na koncu sprejet kljub desetminutnemu prepiru v dvorani.

Turški poslanci so si v nedeljo med burno razpravo o predlogu proračuna za leto 2026 izmenjali udarce, čeprav sta bila na koncu odobrena tako proračun kot zakon o finančnih računih za leto 2024.

Pretep je izbruhnil, potem ko je poslanec vladajoče stranke AKP Mustafa Varank med razpravami o proračunu podal pripombe, usmerjene proti predsedniku opozicijske Republikanske ljudske stranke (CHP) Özgürju Özelu.

Potem ko je Varank ostro kritiziral Özela zaradi slik, posnetih na grobu nekdanjega poslanca iz stranke Tunceli Kamer Genç, se je z govorniškega odra odzval podpredsednik skupine CHP Gökhan Günaydın in stranko AKP obtožil, da namerno povzroča polemike med proračunskimi pogovori.

Poslanci so se potiskali in prerivali

Razprava se je stopnjevala v izmenjavo ostrih komentarjev o zapuščini ustanovitelja Turške republike Mustafe Kemala Atatürka, nadaljnje provokacije pa so privedle do spopada.

Pretep je trajal približno deset minut, poslanci so se potiskali in prerivali, medtem ko so se varnostniki in drugi zakonodajalci trudili, da bi jih ločili.

Kljub nasilju je skupščina nadaljevala svoje delo. Predlog zakona o proračunu za naslednje leto je bil sprejet s 320 glasovi za in 249 proti, medtem ko je bil zaključni račun za leto 2024 odobren s 316 glasovi za in 247 proti.

Predsednik Recep Tayyip Erdogan je glasovanje pohvalil v objavi na X. "Želim si, da bi bil predlog zakona o proračunu centralne vlade za leto 2026, ki je bil danes zvečer sprejet v Veliki narodni skupščini Turčije, ugoden za našo državo, naš narod in naše gospodarstvo," je dejal Erdogan.